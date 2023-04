Na začátku jara se na novou sezonu těší především cyklisté. Mnozí si svá kola nechávají zkontrolovat a seřídit v autorizovaných servisech. Míří i do Cyklopointu v berounské ulici Na Klášteře, kde obchod se servisem provozuje Miroslav Bezák.

Manažer prodejny potvrdil, že se ceny servisu od minulého roku nezměnily. „Základní servis u nás stojí 1299 korun, kromě dalšího obsahuje například kompletní vyčištění a promazání všech částí včetně seřízení brzd, přehazovacího systému, centrování výpletu, dofouknutí kol včetně seřízení vidlice, pokud jde o horské či trekové kolo. S členskou kartičkou je cena ještě o 15 procent nižší,“ vysvětluje Bezák.

Pět týdnů až čtvrt roku čekání

Momentálně mají v Cyklopointu napilno. Termíny na servis jsou zamluveny na pět týdnů dopředu. „Nabíráme dvě až tři kola na den a máme obsazeno až do konce května. S příchodem hezčího počasí se ale objednávky začnou ještě více kupit a v důsledku je pak čekací doba až čtvrt roku,“ říká mechanik jízdních kol Filip Neumann.

Na kole, které je běžně rekreačně užíváno, trpí podle mechanika především řetěz a pak samozřejmě brzdy.

„Nejčastěji měníme právě řetěz a brzdy. U řetězu obecně platí, že by se měl měnit zhruba po 1500 kilometrech. Ale protože to řada lidí nepočítá, dá se takzvané vyjetí řetězu změřit – pozná se to tak, že měrka propadne skrze ‚vytahaná‘ oka,“ vysvětluje Neumann s tím, že u elektrokol k vytahání řetězu dochází ještě častěji. „Ke snížení opotřebení určitě pomáhá udržovat řetěz čistý a dobře promazaný,“ dodává mechanik.

Vede klasika před elektrokoly



Cyklisté, kteří uvažují o koupi nového kola, se mohou radovat, protože ceny klesají. V průměru asi o sedm procent. „U každého kola je to samozřejmě jinak – někde více, někde méně, a ne úplně všechna zlevnila. Nicméně protože především klesla cena kontejnerové dopravy, která byla ještě nedávno až na trojnásobné úrovni v porovnání s obdobím před covidem, mohli jsme ceny kol snížit. Slevy se ale netýkají komponentů na kola,“ připomíná Bezák.

Někteří prodejci registrují rostoucí zájem o elektrokola, v Cyklopointu je ale trend víceméně neměnný. Stále si nejvíce zákazníků přichází koupit klasické horské kolo s pevným rámem a odpruženou vidlicí. Zákazníci mají nejčastěji zájem o modely v ceně kolem 25 tisíc korun.

Letošním hitem je takzvané gravelové kolo. „Jde o kolo na štěrk, které má rám a převody jako horské kolo, a přitom to jezdí svižně po silnici. Tady jsme zaznamenali enormní nárůst zájmu,“ uzavírá Bezák.