Cyklisty i pěší, kteří cyklostezku mezi Berounem a Srbskem hojně využívají, zákazové značky a zároveň ticho bez stavebního ruchu překvapily. „Cyklostezka je oblíbená, tak jsme ji chtěli nechat co nejdéle průjezdnou,“ vysvětlil stavbyvedoucí firmy Strabag, která bude cyklostezku opravovat. Zatím tam zaměstnanci firmy, která zakázku získala, vyznačují poničené úseky.

„Stavební práce jsme naplánovali na pátek, kdy začneme s frézováním, v pondělí a v úterý bychom chtěli pokládat asfalt, jestli nám to počasí dovolí,“ dodal.

I přes uzávěru panuje v posledních dnech na cyklostezce čilý ruch. Za necelou půlhodinu Deník zaznamenal deset cyklistů, jednoho běžce a čtyři kolemjdoucí. „Jsem z Prahy a do Berouna vozím dítě do školky. Když je hezké počasí, chodím po cyklostezce pěšky se psem do Srbska a zpět. Je to moc hezká procházka. Všimla jsem si zákazu vjezdu, ale řekla jsem si, že půjdu tam, kam až to bude možné. Na žádné stavební stroje jsem nenarazila, takže jsem ji prošla celou,“ řekla ve středu Lenka Bednářová.

Mluvčí Městského úřadu v Berouně Jitka Soukupová vyzvala občany, aby na cyklostezce mezi Berounem a osadou V Kozle dbali zvýšené opatrnosti, řídili se pokyny na informačních cedulích a dočasným dopravním značení, případně aby pro své sportovní aktivity zatím volili jinou lokalitu.