Až doposud se cyklisté museli orientovat především podle názvů lesních cest. Ty nově dostanou klasické číselné značení, na které jsou všichni cykloturisté zvyklí. Optimalizace cyklotras tak navazuje na poslední značení tras z roku 2011. Nové značení by mělo být dokončeno nejpozději v polovině srpna.

V oblíbené cyklistické destinaci nedaleko Prahy se cyklisté doposud orientovali především díky názvům lesních cest, které lze vyčíst většinou pouze z mapy. Nově jim jejich cesty v nitru nejmladší chráněné krajinné oblasti Brdy usnadní klasická žlutá číselná značení, na která jsou zvyklí.

Projekt vyznačení celkem 12 cyklotras o celkové délce 270 km vznikl na základě projektové dokumentace, kterou si nechalo zhotovit město Příbram. Nové značení cyklisty zavede například k Padrťským rybníkům, k vodním nádržím Octárna a Pilská nebo loveckému zámečku Tři trubky, který nechal vystavět tehdejší majitel zdejších lesů, hrabě Jeroným Colloredo-Mannsfeld.

Realizaci projektu včetně financování převzal Turistický spolek Brdy a Podbrdsko, který se stará o rozvoj turistického potenciálu regionu. Na začátku léta vydal spolek sérii propagačních materiálů, které mimo jiné přinášejí také tipy cyklovýlety. S cykloprůvodcem se můžete vydat například Tok, nejvyšší horu Brd a zároveň Středočeského kraje, nebo ke cvičným bunkrům na vrchu Houpák.

„Brdy jsou ideální volbou pro nadšence cykloturistiky a opravdu mají hodně co nabídnout. Doposud však orientace ve zdejších hustých lesích a nekonečném množství křižovatek lesních cest nebyla jednoduchá. Proto jsme navázali na vyznačení pěších tras Klubem českých turistů v roce 2018. Celková částka zhruba jeden milion korun, za kterou vysoutěžená společnost zhotovila značení, je realizována z rozpočtu spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. Ačkoliv bylo původně v plánu ukončit celý projekt až na konci prázdnin, podařilo se všech 12 tras vyznačit dříve a cyklisté se tak po nových trasách projedou již v polovině srpna,“ uvedl Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu.

Z urychlení značení cyklotras v Brdech mají radost také cyklisté a také cykloturisté. Kvůli epidemii koronaviru mnozí tráví dovolené v tuzemsku a právě unikátní přírodní oblasti jsou jedním z nejvyhledávanějších cílů.

„Je to určitě dobře. Do Brd se snažím jezdit nyní co nejvíce, je to oblast, která mne zajímá. Vždy si najdeme ubytování někde v okolí Zaječova, Komárova a nebo Mirošova, odtud pak vyrážíme na výlety. S rodinou jsme tu byli v červenci, chceme se sem vrátit ještě na podzim. Takže když budou cyklotrasy označené, bude to jen dobře,“ řekl Deníku Milan Chytrý.