Radnice s vlažnějším nástupem používání předpokládala. Lidé nicméně službu chválí. „Cyklověž je jedním z bodů snahy o snížení podílu individuální automobilové dopravy a nahrazením cyklodopravou. Pozvolný nárůst počtu uschovaných kol se dal očekávat. I do parkovacího domu si našli lidé cestu až po pár letech. Máme od klientů cyklověže zpětnou vazbu, že jsou s jejím fungováním spokojeni. Jedná se především o cyklisty, kteří přijeli z domova na kole a pokračují dál vlakem nebo autobusem do zaměstnání nebo na výlet,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina.

Město s dodavatelem řeší další úpravy používání tak, aby služba odpovídala trendu v cyklistice. „V současné době je v Berouně možnost uschovávat kola se širšími plášti, platit kartou a majitelé In Karty od Českých drah mají úschovnu zdarma. Poplatek nám platí České dráhy. Snažíme se propojit podobným způsobem i Lítačku,“ doplnil místostarosta.

Bezkontaktní placení

Od nového roku se ve věži chystá zavést bezkontaktní placení. „Problém je v bankách, které si z takto malých částek vybírají vysoké poplatky, a to konkrétně 1,50 Kč za transakci. V celkovém objemu to moc není, ale připadá nám to nepřiměřeně vysoké. Probíhá jednání a nyní to vypadá, že by v rámci podpory ‚zelených‘ aktivit jedna z bank mohla přijít s rozumnější nabídkou,“ vysvětlil Mišina.

Náklady za provoz tento rok činí zhruba 34 tisíc korun za rok. V částce je zahrnut poplatek za datové spojení, monitoring provozu věže, zálohy za elektřinu a tento rok město navíc koupilo termopapír potřebný k tisku potvrzení o uložení kola. „Po dobu uzavřené servisní smlouvy od 12. listopadu minulého roku máme na pět let servis zdarma, který se koná jednou až dvakrát ročně a stojí 40 tisíc korun. Pouze platíme roční poplatek 12 tisíc korun za takzvaný monitoring,“ doplnil k nákladům Mišina.

Věž si za uvedené období na sebe vydělala 14,1 tisíc korun. „Provoz tedy v současné době dotujeme částkou zhruba 20 tisíc korun ročně. Z ekonomického hlediska je ale nutné vzít v potaz náklady spojené s úschovnou ve výpravní budově nádraží, kterou bychom museli dle dotačního titulu mít v provozu ještě pět let. Na provoz a obsluhu úschovny jsme platili ročně kolem 296,4 tisíc. Roční úspora po dobu trvání záruky je tedy zhruba 276 tisíc. Což za oněch pět let činí 1,38 milionů korun. Lze namítat, že po uplynutí lhůty pěti let bychom již nemuseli úschovnu udržovat v chodu. Ale kam by si pak lidé kola dávali? Cyklověž je navíc oproti úschovně v provozu 24 hodin denně,“ dodal Mišina.

Projekt berounské cyklověže stál 16,5 milionu korun a zhruba devadesát procent nákladů financovaly fondy Evropské unie. „Z tohoto pohledu si můžeme jasně spočítat, že úsporou za provoz úschovny ve výpravní budově nádraží za uvažovaných pět let ušetříme významný podíl města na celé investici cyklověže, která činila 1,96 milionů korun,“ uzavřel Mišina s tím, že se město také snaží získat slíbený příspěvek Středočeského kraje ve výši 500 tisíc korun.