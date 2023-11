/FOTO, VIDEO/ Rekonstrukce dálnice D5 mezi pátým a desátým kilometrem skončila. První listopadovou sobotu zmizí dopravní značení ve směru od Berouna na Prahu a v neděli ve směru z Prahy. Na D5 si teď řidiči od uzavírek a omezení na rok oddechnou.

Na dálnici D5 mezi Loděnicemi a Rudnou skončí o víkendu omezení rychlosti | Video: Hájíčková Jana

„Mezi Berounem a Prahou se žádná další takto náročná rekonstrukce v příštím roce konat nebude. Rozeběhne se ale rekonstrukce železničního spojení mezi Berounem a Karlštejnem,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Na D5, kterou v posledních osmi letech zasáhly uzavírky kvůli rekonstrukcím silnic nebo mostů rok co rok, si teď řidiči na čas oddychnou. Podle Kupky se ale další plány na zkapacitnění nejzatíženějších částí dálniční infrastruktury, zejména kolem Prahy, týkají i D5.

„Už v roce 2025 by mohlo začít zkapacitnění mimoúrovňové křižovatky na pražském okruhu na křížení právě s D5. Počítá se také s tím, že po roce 2028 bychom od Prahy rozšířili dálnici o jeden jízdní pruh v obou směrech,“ dodal ministr.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl připomněl, že práce mezi pátým a desátým kilometrem patřily k největším opravám, realizovaným v letošním roce na D5.

Šedesát tisíc aut denně

„V tomto úseku je intenzita provozu velmi vysoká, projede tudy 60 tisíc vozidel denně. Přestože se jezdilo po celou dobu rekonstrukce 2+2 jízdní pruhy, tedy jsme nezužovali jízdní pruhy do jednoho, tvořily se kolony,“ připomněl Mátl příčinu snahy o zkrácení doby oprav, které byly hotové o 50 dnů dříve. Rekonstrukce by jinak zasahovala do zimy.

Pavel Jiroušek, ředitel oblasti společnosti Eurovia CS, která byla zhotovitelem, připomněl, že vznikly nové bezpečnostní zálivy, proběhla rekonstrukce odvodnění, dopravního značení, zádržných systémů, recyklace odpadních vrstev a především pokládka nových asfaltobetonových vrstev s použitím pětiny zrecyklované původní vozovky.

„Práce na takto frekventovaných úsecích jsou velmi náročné nejen pro zhotovitele. Odměnou řidičům za trpělivost je nových 3,5 kilometru dálnice vlevo a pět kilometrů vpravo,“ dodal Jiroušek.