Na dálnici D5 bude ve čtvrtek 11. července na Berounsku řada omezení. Řidiči by se měli připravit, že zde mohou vznikat kolony.

Ve směru z Prahy na Rozvadov přijde první omezení u Vráže mezi 11,9 a 12,1 km od 21 hodin a potrvá do pátku 12. července do 5 hodin ráno. Silničáři zde hodlají opravit svodidla. Zůstanou průjezdné dva pruhy.

Druhé omezení se plánuje u Berouna, tedy mezi 18,6 a 19 km od 8 do 16 hodin. Budou se zde opravovat ploty a údržba zabere připojovací pruh, nicméně dva pruhy zůstanou průjezdné.

Třetí omezení čeká na řidiče u Cerhovic, konkrétně mezi 41 a 56,5 km od 7 do 13.30 hodin. Bude se zde sekat tráva a údržba zabere levý jízdní pruh, průjezdný zůstane jen jeden pruh.

Poslední omezení bude na trase z Rozvadova do Prahy opět u Vráže mezi 12,1 a 11,9 km od 21 hodin a potrvá do pátku 12. července do 5 hodin ráno. Silničáři budou opravovat svodidla a zůstane průjezdný jen jeden pruh.