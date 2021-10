Program se skládá z přednášky, kdy pozvaný výzkumný pracovník představí své pole působnosti a problematiku, na které právě pracuje, poté následuje diskuze. „První část trvá obvykle pětačtyřicet minut až hodinu a půl. V navazující debatě mohou lidé pokládat otázky ke všemu, co je zaujalo,“ říká Prošková.

Na setkání, jež proběhlo 16. září, se tak lidé mimo jiné seznámili se skutečností, že genetická zdokonalování lidí jsou již běžnou praxí, aniž bychom si to uvědomovali. „Bylo překvapující, jak už hodně vylepšení jsme a jaké možnosti současná věda nabízí,“ dodala pedagožka.

/FOTOGALERIE/ Dům dětí a mládeže v Berouně se zapojil do projektu Science Café, který spojuje veřejnost s vědeckým světem. Cílem je nabídnout neformální diskuse s vědci mimo akademickou půdu. V Berouně se setkání konají každý třetí čtvrtek v měsíci, vstupné je přitom dobrovolné.

