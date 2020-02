Situace je nyní taková, že v průběhu dne bude zhruba polovina parkovacích stání vyhrazena pro potřeby policie, zbytek budou moci využívat občané a návštěvníci města. V nočních hodinách bude celé parkoviště sloužit pro občany Berouna, tedy především pro okolní rezidenty.

„Jsem velmi rád, že došlo k této výhodné dohodě s Policií ČR. Také mohla nastat situace, že policie si nechá celé parkoviště pouze pro své potřeby a městu by platila jen nájem z pozemku. Tím by ale občané přišli o další parkovací místa,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina.

Parkování v Berouně by ale měla značně ulevit stavba nového parkoviště typu P+R, tedy zaparkuj a jeď. To by mělo vyrůst v průběhu letošního roku v lokalitě Na Podole. Řidiči mohou ve městě využít také parkovacího domu U Černého koně. To většinou nabízí volné kapacity a přitom je nejlevnější parkoviště v Berouně, z nějž se snadno dostanete do centra.

Situace s parkováním donutila strážníky, aby se zaměřili na špatné parkování vozidel, hlavně pak autovraky.