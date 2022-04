„Dnes jsem si připravila vybrané experimenty s kapalinami. Seminář zahájíme takovým hraním si s povrchovou vrstvou kapaliny a pak si připomeneme skrze jednoduché experimenty hydrostatický tlak, Archimédův zákon, hustotou či smáčivost kapaliny,“ uvedla na začátku setkání Koudelková.

V loděnické základní škole došlo na pokusy. Vyráběl se i vánoční strom s diodami

Do loděnické školy na seminář též zavítala učitelka fyziky Monika Roubalová z Jungmannovy základní školy Beroun. „Učím fyziku v šestých a sedmých ročnících, a protože je dnes přednáška o kapalinách, moc ráda jsem přišla. Doufám, že uvidím nějaký pokus, který nezaneřádí celou učebnu, a bude to schůdné i v počtu těch 28 až 30 dětí; aby je to bavilo, a zároveň jsme přidělali co nejméně práce paní uklízečce,“ uvedla s úsměvem pedagožka.

Učitelé se tak dozvěděli, že jedním z jednoduchých triků, aby žáci ve třídě případně nečvachtali ve vodě či jiné kapalině, je použití jídelních táců. Každý žák tak může pracovat samostatně, nebo ve dvojicích. Učitelé se mimo jiné věnovali i smáčivosti kapaliny s použitím vodou odpudivého postřiku a zajímavým zjištěním bylo, že existuje také dřevo, které ve vodě neplave – jedná se o eben.

Elixír do škol: Když se děti těší na hodiny fyziky

Jakýmsi zlatým hřebem pátečního večerního setkání byla výroba takzvané Seanovy lahve. „Ta vypadá tak, že uvnitř je průhledná kapalina a dvě vrstvy korálků, které plavou uprostřed. Když s lahví zatřepeme, tak se korálky rozdělí – jedny jdou ke dnu a druhé k hladině. A když chvilku počkáme, tak se potkají zase uprostřed. Je to způsobeno rozdílnou hustotou korálků a zároveň se v láhvi nachází dvě kapaliny – taktéž rozdílné hustoty – slaná voda a isopropanol,“ vysvětlila jev fyzikářka.

Loděnická základní škola se pro okres Beroun stala pilotním zařízením, v kterém se pod záštitou tamních mladých učitelů Jiřího Prokopa a Vojtěcha Hornýma pořádají jednotlivá setkání v rámci Elixíru. Projekt lokálně podporuje skrze svůj nadační fond Gramofod místní společnost GZ Media. Elixír do škol v tomto roce plánuje přerůst ještě do dalšího přírodního oboru, a sice do chemie.