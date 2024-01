Jednou z položek, kterou se základní sazba násobí, je koeficient podle velikosti města nebo obce. V Berouně je to 2, neboť město spadá do kategorie 10 až 25 tisíc obyvatel. Další násobení je místním koeficientem, který si města a obce určují samy. V Berouně zůstává na hodnotě z roku 2011, tedy 2,5. A u bytů spadajících do společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) se násobí ještě číslem 1,22.

„V Berouně zůstává místní koeficient 2,5,“ potvrdila starostka města Soňa Chalupová, „dochází pouze ke změně, která vyplývá ze státního úsporného balíčku.“

Na otázku, zda radnice neuvažuje na příští rok o snížení koeficientu, starostka odpověděla, že nyní se řeší jiné záležitosti a na rozhodnutí o dani na rok 2025 je čas až do konce letošního června.

Kolik v Berouně zaplatí letos na dani například majitel garsonky o velikosti 35 metrů čtverečních? Nejdříve násobí hodnotou 1,22 kvůli SVJ. Následuje násobení základní sazbou daně 3,5 koruny a pak koeficientem podle počtu obyvatel 2 a místním koeficientem 2,5. Výsledkem je 748 korun. Loni přitom hradil 427 korun.

Stejně lze vypočítat daň za jakkoli velký byt v Berouně. Majitel padesátimetrového bytu musí počítat s částkou 1068 korun, za osmdesátimetrový byt to letos bude 1708 korun.

A třeba majitel rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 metrů čtverečních si bude muset připravit 3430 korun, protože k základní sazbě daně 3,5 koruny musí přičíst ještě 1,4 koruny za každé další nadzemní podlaží.

Modelové příklady daně za byty bytů v Berouně

velikost bytu/domu letošní daň loňská daň garsonka 35 m² 748 korun 427 korun byt 50 m² 1068 korun 610 korun byt 80 m² 1708 korun 976 korun Rodinný dům s jedním nadzemním podlažím

a zastavěnou plochou 140 m² 3430 korun 2380 korun