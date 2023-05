Čerstvá zpráva překvapila například hostinského Jiřího Míku, který už přes pětadvacet let provozuje pivnici Hvězda na berounském sídlišti. „Abych řekl pravdu, tak se to dozvídám od vás. Na věc mám dva názory – jeden jako občan a druhý jako hospodský. V tom prvním případě se rozumí, že je po osmi letech vlády, co tu byla, potřeba něco udělat, protože republika je na mizině. A když to posoudím jako hospodský, tak to je určitě rána pro nás všechny,“ komentuje situaci Jiří Míka.

Už teď je jisté, že se zdražování piva ve Hvězdě kvůli provozním nákladům nevyhnou. O kolik to ale bude, musí majitel ještě propočítat. „Za celou dobu, co tu jsem, se snažím držet cenu piva co nejníže, jak to jde. Nemám to samozřejmě ještě spočítané, ale podle této změny to vypadá, že budu muset pivo zdražit asi o tři koruny na půllitr. Jinými slovy o tolik, kolik zdražil stát,“ vysvětluje berounský hospodský.

Plzeň pořád pod padesátikorunu

„Jak často říkám, v pivnici má pivo téct proudem a za co nejnižší cenu. Vždy jsem to měl spočítané, aby tomu tak bylo. To znamená, že i po této úpravě budu mít pravděpodobně stále půllitr plzně pod padesát korun,“ dodává Míka.

V populární výletní hospůdce U Krobiána v berounské části Hostim zatím se zdražením počkají, až bude jasné, jak se daňová úprava promítne do jejich provozu. „Určitě budeme muset spočítat, jak to teď bude vycházet. Už nyní se u nejvíce kupovaného piva snažíme držet cenu nízkou – například Hubertus u nás dostanete za 30 korun. Je to záměr, abychom v dnešní době zákazníky nenaštvali ve všech směrech, protože jsme samozřejmě museli zdražit ostatní položky, hlavně jídlo,“ říká provozní restaurace Jan Zykán a dodává, že momentálně neví, jak dlouho se jim povede starou cenu udržet. „Uvidíme podle tržeb,“ dodává.

V Pivovaru Hostomice se s cenami piva navzdory vládnímu kroku hýbat nebude. „Pochopitelně to pro hospody bude znamenat vyšší náklady, ale určitě si všichni vzpomínáme na to, když se pivo přesouvalo z daně jednadvacet procent na deset, že pochopitelně nebylo moc hospod, které by zlevnily. Po této změně je asi více než jasné, že naopak ceny zvednou. V našem případě si myslím, že to tragédie není. Náklady vzrostou, ale nevidím v tom něco zásadního a v naších nálevnách zatím s cenou hýbat nebudu,“ potvrdil sládek a majitel pivovaru Štěpán Kříž.

V malé pivnici bez zdražení

Provozovatel malé kulturně-zábavné pivnice Hospoda Otmíč, která se nachází ve stejnojmenné obci, výši daně vůbec neřeší. „Živím se jako popelář a hospodu otevírám vždycky odpoledne na pár hodin. Máme tak malou výtoč, že na nás tato změna bude mít asi minimální vliv a neplánujeme s cenami hýbat,“ říká hospodský Petr Skoček, který si přivezl zkušenosti s vařením a servírováním piva z Anglie.

Jednadvacetiprocentní daň z točeného piva by měla státu vynést skoro 1,4 miliardy korun, někteří odborníci však varují, že tento krok může vést k odlivu zákazníků a konci některých menších restaurací.