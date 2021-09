V Hořovicích funguje kavárna Včera, která pomáhá jak s provozem, tak i se sdílením informací. Navíc se Dementia věnuje i další osvětové činnosti, jako je únikovka. „V těchto prostorách také funguje podpůrné centrum, kde se naši klienti scházejí. Což umožňuje pečujícím si buďto odpočinout, nebo jít do práce. A s financováním těchto prostor nám právě pomáhá i naše kavárna. Chceme tak, aby tato služba nefungovala jen díky dotacím. Kavárna zároveň funguje jako osvětové místo. V současnosti v těchto prostorech budujeme i únikovou hru. Smyslem je, aby si lidé vyzkoušeli, co zažívá člověk s demencí,“ vysvětlila ředitelka.

Poradny jsou také pro klienty, kteří se domnívají, že se mohou už na prahu nějakého druhu demence nacházet. „Stává se, že k nám přijde i člověk, který má pocit, že už by mohl nějakou ztrátu paměti mít. Vedle rad můžeme tak poskytnout i základní testy paměti,“ řekla Maslíková.

V poradnách se klientů ujmou profesionálové z různých oborů. „K dispozici je jak sociální pracovník, tak i neurolog, psycholog a psychiatr, nutriční specialista a také právník,“ upřesnila Maslíková. V Berouně je například možné se každé pondělí od 12 do 17 hodin dostavit bez nutnosti objednání. „Na jiné dny je možné si telefonicky nebo mailem sjednat schůzku,“ řekla ředitelka.

„Klienti často prožívají těžkou situaci a nejsou připraveni pustit vás rovnou do své domácnosti nebo zatelefonovat člověku, kterého ještě neznají. A kromě toho máme i další kolegy, kteří za rodinami vyrážejí do terénu,“ vysvětlila Maslíková. Terénní pracovníci tak zajišťují pomoc rodinám v celém průběhu péče, která se často mění. „Jejich zkušenosti jsou při této pomoci velmi cenné,“ dodala ředitelka.

Dementia tak zajišťuje dvě formy podpory. „V jednom případě jde o přímou pomoc rodinám a ve druhém se věnujeme právě osvětové aktivitě. Takže dnes máme již 12 poraden, kam lze zajít. To jsme zajistili na základě našeho výzkumu, při němž jsme odhalili, že pečující v drtivé většině potřebují nějaký neutrální prostor, kam by nejdříve se svými blízkými přišli,“ řekla ředitelka s tím, že tímto způsobem se s klienty lépe buduje důvěrný vztah.

Dementia působí hlavně na Berounsku, nicméně její činnost přesahuje do celého kraje. „V našem regionu máme aktivit více, ale od samotného začátku působíme ve všech okresech Středočeského kraje. Jeden z prvních projektů byla podpora pečujících – v každém okrese máme koordinátora, který rodinu provází celým obdobím péče. Začali jsme organizovat svépomocné skupiny a vzdělávací kurzy,“ uvedla ředitelka. Projekt běží dodnes a v současnosti jsou pro zlepšení dostupnosti koordinátoři k dispozici alespoň ve dvou městech na okres.

Cílem bylo také přinést mezi lidi osvětu o lidech s tímto onemocněním. „Chtěli jsme, aby společnost dokázala více přijmout, že jsou mezi námi lidé s demencí. Například pro lidi na vozíčku jde do velké míry prostředí upravit, ale bohužel na lidech s demencí jejich onemocnění není hned patrné. A co víc, oni se také tomu prostředí neumí přizpůsobit. Takže jsme cítili, že je potřeba trošku měnit povědomí společnosti,“ vysvětlila Maslíková.

Maslíkovou vedly k založení Dementie předešlé zkušenosti a také všímavý postoj k osudům rodin s členy trpícími nějakou formou demence. „Na Berounsku jsem řadu let pracovala ve službách pro lidi s demencí a vedla jsem domov se zvláštním režimem. V průběhu let mi čím dál více docházelo, že potřebují pomoc nejen ti nemocní, ale i rodiny, které se o takové blízké starají. Ty byly často, řekněme, neviditelné. Takže jsme si s kolegy říkali, že je potřeba je podpořit, a proto jsme v roce 2017 založili Dementii,“ řekla ředitelka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.