„Při povídání se zaměřujeme na nedalekou obec Lidice, která byla téměř vyhlazena se zemí. Jediným živým pomníkem se zde stala lidická hrušeň. Ta přežila veškeré boje,“ řekla Květa Hrbáčková.

Podařilo se vypěstovat několik odnoží, které se sází na památná místa. „I my zde na Závodí máme tu čest, že lidická hrušeň roste u nás v parku. Svou prací se o ni zasloužily děti školní družiny. I proto se u této hrušně scházíme, abychom si připomenuli nejen její sázení 25. dubna 2017, ale také abychom si všichni vážili toho, že žijeme v míru,“ uvedla vedoucí vychovatelka.

Děti si vysvětlily, co vůbec slovo mír znamená a co to je za den, kdy si jej připomínají. „Každý člověk by si měl připomenout, jaké útrapy prožívali lidé v době válek,“ doplnila vedoucí vychovatelka Květa Hrbáčková.