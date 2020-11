Na jedenácti kilometrech bude nově kolej, na které se vlaky tolik netřesou a zvětšuje tak komfort jízdy. Může za to fakt, že se kolejnice k sobě svařují a nejsou mezi nimi spáry. Opravou projde také sedm přejezdů, jeden most a tři propustky, tedy malé podchody pod železniční tratí.

Zastávky Radouš a Neumětely dostanou nová nástupiště. „Trať prochází komplexní opravou, kterou mimo jiné ocení i cestující, takzvaná bezstyková kolej zajistí klidnější a pohodlnější jízdu vlaku,“ uvedl ředitel Oblastního ředitelství Praha Správy železnic Vladimír Filip.

Úpravou projde i okolí tratě, zejména jejích zářezů a náspů včetně odvodňovacích příkopů. „Opravami takového rozsahu posouváme tratě z pohledu bezpečnosti a pohodlí cestujících na vyšší úroveň,“ doplnil Filip.

Až do 29. listopadu se tak cestující mezi Zadní Třebaní a Lochovicemi přepravují náhradními autobusy.

Lokálka Zadní Třebaň - Lochovice oslaví příští rok 120. narozeniny. Okolnosti jejího vzniku popsal před časem v rozhovoru pro deník E15 historik Milan Hlavačka. „Krásný případ je lokální trať Zadní Třebaň – Liteň – Lochovice. Ta lokálka by mohla jet na Hostomice a Lochovice nejkratší cestou. Jenže najednou začne stoupat do kopce a zajede až do Litně. A tam skončí v úvrati, musí se přepřahat lokomotiva a jede se z kopce. Protože největším akcionářem byl liteňský velkostatek s cukrovarem, který do toho investoval největší peníze. Tak vlak musel přijet k tomu cukrovaru. Majitel velkostatku rytíř Doubek si tuhle trať s úvratí prosadil,“ uvedl historik trať jako typický příklad, jak se na přelomu 19. a 20. století takové tratě stavěly.

Ve středních Čechách prošlo v poslední době opravami hned několik tratí. Konkrétně to byly úseky mezi Rakovníkem a Domoušicemi, Kralupy nad Vltavou, Podlešínem a Středokluky, Rakovníkem a Blatnem u Jesenice či Kladnem a Řevničovem. Od začátku listopadu probíhá oprava tratě Rataje nad Sázavou – Mirošovice. Ta skončí 10. prosince.