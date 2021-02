Agentura každoročně vydává návštěvnickou kartu, která poskytuje vlastníkům slevy a výhody a má zároveň sloužit jako inspirace na výlety pro turisty i místní obyvatele, kdy současně propaguje zapojené živnostníky. Registrace pro letošní rok už běží, kdy termín končí už 28. února.

„V tuto chvíli běží výzva pro všechny provozovatele, kdy hledáme turistické služby a produkty z oblasti ubytování, stravování, kultury, sportu a volného času, jejichž provozovatelé by se do návštěvnické karty zapojili slevou či výhodou. Zapojení do projektu je zdarma, což by mohla pro ně být vítaná propagace. Díky kartě návštěvníci Berounska ušetří a zároveň je karta může motivovat k návštěvě míst, kam by se možná nepodívali,“ upřesňuje tajemnice agentury Eliška Švandová.

Více informací lze najít na stránkách agentury www.berounsko.net.