Vedení města tak má v ruce dokument, který vznikal sice téměř dvaapůl roku, ale pomocí něhož by se mělo podařit vyřešit dopravní situaci, kdy zejména v dopravní špičce je průjezd městem pro řidiče noční můrou.

„Není to žádná závazná projektová dokumentace, ale jedná se o živý dokument, který bude v budoucnu nutné aktualizovat. V případě například rekonstrukce ulice se bude k tomuto dokumentu přihlížet, zda tudy nepovede stezka pro chodce, cyklisty,“ řekla starostka Soňa Chalupová.

Jednou z novinek, která byla na veřejném projednání představená, je zavedení školních autobusů. Pomocí nich by se měl snížit počet aut v blízkosti škol a mělo by tak ubýt nebezpečných situací. „Rozhodně by se nejednalo o klasické autobusy, ale o menší minibusy kvůli průjezdnosti v menších ulicích měst. Děti by mohl nastoupit do minibusu před svým domem,“ uvedli autoři studie.

Ačkoliv v dokumentu jsou uvedené i harmonogramy realizace jednotlivých opatření, zatím není jasné, čím a kde město začne. „Vše je o penězích a budeme se snažit získat dotace,“ dodala starostka.