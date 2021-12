PODÍVEJTE SE: Děti se v Muzeu Českého krasu vydaly do pekla a nebe

Pracovníci Domu dětí a mládeže připravili k 5. prosinci v prostorách berounského muzea tradiční mikulášskou nadílku. Děti se vydaly do sklepení muzea, kde se nacházelo rudé a temné peklo se samotným Luciferem. Do prvního patra poté malí dobrodruzi vyšli až do nebe, kde se setkali s anděly a Mikulášem.

Mikuláš, čert a anděl v Muzeu Českého krasu v podání zaměstnanců DDM Beroun. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

„Na Mikuláše se vždy s muzeem domluvíme a dohromady děláme Mikuláše, čerta a anděla v muzeu stejně tak, jak například pořádáme Halloween. Letos jsme připravili dvě krásná pekla a dvě nádherná nebe. Lidé se museli letos objednat, abychom mohli kvůli epidemii udělat delší intervaly mezi návštěvníky,“ uvedla ředitelka DDM Petra Zavadilová. OBRAZEM: V Muzeu Hořovicka jsou k vidění ručně vyráběné betlémy Letos se děti s rodiči mohli těšit na více andělů a čertů. „Každý rok se snažíme vždy něco vylepšit a letošní Mikuláš v muzeu nabídl více nebeských a pekelných bytostí. Vždy se snažíme dětem přinést u čertů v pekle jakési poučení a rozhřešení v nebi. Rodiče nám vždy dopředu pošlou hříchy a cnosti a podle toho víme jak na děti reagovat. Vzhledem k tomu, že máme v domově úžasné lidi, vždy se nám podobné akce velmi vydaří a všem za jejich práci moc děkuji,“ dodala ředitelka.