/FOTOGALERIE/ Kvůli pandemii se ve čtvrtek 25. listopadu v areálu mateřské školy Pod Homolkou uskutečnila pravděpodobně poslední hromadná akce v tomto roce, kdy děti společně s učitelkami zazpívaly koledy a vánoční písně a tradičně rozsvítily Vánočním domeček se stromkem. V úvodu na saxofon zahrála studentka střední pedagogické školy a praktikantka ve školce Marie Růžičková.

Z vánoční besídky v mateřské škole Pod Homolkou. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

„Všechny vás na naší předvánoční a asi poslední letošní veřejné akci srdečně vítám. Všem děkuji za dodržování opatření a musím se přiznat, že nebylo jednoduché se rozhodnout zda letošní tradiční rozsvícení Vánočního domečku vůbec uspořádat. Asi to je za vteřinu dvanáct, protože nevíme, co na nás vláda vymyslí. To nyní ale nechme stranou a užijme si krásný předsváteční den a večer,“ řekla na úvod ředitelka školky Jitka Marešová.