Dětské skupiny mají přes léto naplněné kapacity. Podobně tomu bude i od září

/FOTOGALERIE/ Rodiče, kteří by na poslední chvíli chtěli na letní měsíce přihlásit své děti do dětských skupin, zřejmě narazí na problém. Místo budou hledat jen velmi těžko. Většina skupin má vyčerpanou kapacitu. Některé dokonce hlásí plný stav i po prázdninách a již teď musí registrovat nové děti do čekací listiny.

Dětské skupiny Slunečnice Beroun, Medvídek Žebrák a Charita Beroun. | Foto: Pavel Paluska

To je třeba situace klubu Pohoda pro každého v Králově Dvoře. „Momentálně tu máme dvanáct dětí a jedeme formou příměstských táborů. Na celé léto je plno a od září na nový školní rok děti registrujeme už i takzvaně pod čarou,“ shrnula aktuální situaci vedoucí klubu Vendula Karšňáková. I v dalších dětských skupinách místa buď nejsou vůbec, nebo je jich poskrovnu. Třeba v Rodinném centru Slunečnice Beroun mají ale plno a nevypadá to, že se místa v nejbližší době uvolní. „Přes prázdniny fungujeme jako školka v týdenních turnusech a mohou se k nám hlásit děti od dvou do šesti let, které běžně navštěvují jiné školky. Vzhledem k obrovskému zájmu je ale bohužel kapacita naší prázdninoví školky plně obsazena a nové děti momentálně nepřijímáme,“ potvrdila ředitelka centra Hana Hájková. OBRAZEM: Sídliště u Hvězdy v Berouně rozezněla dechovka a cimbálovka Přečíst článek › Podobně tomu je i v Dětské skupině Medvídek, která působí na Žebráku a v Berouně. Léto mají již plné, až po prázdninách budou moct nějaká místa nabídnout. „Přes prázdniny máme kapacitu naplněnou ve všech našich skupinách. Je to i vzhledem k tomu, že poskytujeme místo dětem z mateřských škol, které jsou přes léto běžně uzavřeny. Od září máme kapacitu naplněnou už z devadesáti procent. I ta se ale rychle plní,“ upozornila ředitelka spolku Iveta Šlejharová. Velký zájem přisuzuje rovněž tomu, že v Medvídkovi nabízí hlídání již ročních dětí. „Vzhledem k tomu registrujeme ze strany rodičů trvalý zájem. Ti se pak mohou dříve vracet do zaměstnání i díky naší flexibilní pracovní době,“ doplnila Šlejharová. Berounské náměstí zaplnili hrnčíři a řemeslníci. K vidění byla nejen keramika Přečíst článek › Svou dětskou skupinu provozuje také Charita Beroun. Zde místa ještě jsou, ale jen v omezené míře. „Po zbytek července lze domluvit jedno či dvě děti. Kapacita na srpen je prakticky vyčerpaná. Výjimkou jsou pátky. Na tyto dny ještě několik míst je,“ uvedl ředitel charity Petr Horák.