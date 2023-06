Prvním z vybraných projektů je bytový komplex v lokalitě Na Máchovně, který zaštiťuje společnost Beroun Living. Letos byla dokončena už čtvrtá etapa a přibylo tam 56 nových bytů 1+kk až 3+kk s 88 parkovacími stáními v podzemních garážích. Podle jednatele společnosti Tomáše Liptáka se do objektu nastěhuje v průměru kolem 140 lidí.

V rámci podpory infrastruktury firma věnovala městu celkem pět pozemků v tržní hodnotě zhruba 20 milionů korun, a to za symbolickou částku tisíc korun. Radnice se na nich chystá stavět školku. Developer rovněž v místě zajistil všechny nutné inženýrské sítě.

Beroun má psychiatrické centrum za miliardu. Je nejmodernější ve střední Evropě

„Postavili jsme i komunikace a připravujeme plánované prodloužení ulice Třída Míru, kterým připojíme nejen náš projekt, ale celou oblast přímo na jednu z hlavních komunikací u berounského sídliště. Napojení má být prostřednictvím kruhového objezdu, jehož legislativní povolení také zajišťujeme. Celková hodnota těchto investic se pohybuje v řádu 65 milionů korun,“ uvedl Lipták.

Noví obyvatelé s trvalým pobytem

Podle informací z radnice ve městě žije kolem dvou tisíc lidí bez trvalého pobytu. Městská kasa tak přichází o miliony korun ročně, které by jinak Beroun získal z rozpočtového určení daní. Motivují developeři nové obyvatele, aby si trvalé bydliště do Berouna přihlásili?

„Většina našich klientů se do Berouna přehlašuje. Je to pro ně výhodné z mnoha důvodů, neboť město nabízí v centru všechny úřady statní správy i samosprávy. Čili cokoli vyřídit je celkem snadné. Je to ale vždy osobní otázkou každého jednotlivce, jestli je pro něho trvalé bydliště v Berouně smysluplné, nebo ne,“ poznamenal Lipták.

Výletní vlak Cyklohráček nabídne čtrnáct prázdninových výletů navíc

Dalším projektem Na Máchovně, který je momentálně ve fázi hrubé stavby, je objekt s 26 byty o velikosti 2+kk až 4+kk. Developera Galahad Investment se Deníku nepodařilo kontaktovat. Podle dat, která Deníku poskytly ostatní oslovené subjekty, lze ale odhadnout, že v objektu zhruba za rok najde domov kolem 95 lidí.

Vedle areálu berounského golfu roste celá vilová čtvrť, velká část je už před dokončením. Projekt Villa Resort 1 a 2 zaštiťuje společnost EBM Partner. „Očekáváme, že v našich domech najde nový domov přibližně 88 dospělých a 44 až 88 dětí, tedy celkem asi 130 až 180 lidí. Projekt máme rozdělen do dvou etap, první je dokončena a zkolaudována a postupně předáváme domy novým majitelům. Prakticky všechny domy v této etapě jsou prodané,“ sdělil projektový manažer Richard Steiner.

V rámci přispění do infrastruktury či občanského vybavení města společnost v nové čtvrti vybuduje dětské hřiště. „Celkové náklady na jeho stavbu překročí částku 500 tisíc korun bez daně,“ doplnil Steiner.

I v případě tohoto projektu se předpokládá, že si noví obyvatelé do Berouna přihlásí trvalé bydliště. „Většina našich klientů kupuje dům pro vlastní bydlení, takže věříme, že se k trvalému pobytu v Berouně přihlásí,“ řekl manažer.

Byty kupují hlavně mladé rodiny s dětmi

Čtvrtým vybraným projektem je Berounská zahrada od společnosti Beroun Centrum. V místě rostou tři objekty s celkovým počtem 39 bytů 1+kk až 3+kk. Nastěhovat by se tam mělo kolem 140 lidí. Zástupci developera na dotazy redakce neodpověděli.

Pátým projektem v hledáčku Deníku je už hotový bytový dům Na Parkáně. Prodej bytů za developera zajišťuje realitní kancelář Svoboda & Williams. „V rezidenčním projektu Berlita je celkem 61 bytových jednotek. Kupující jsou převážně mladé rodiny s dětmi, takže odhadujeme, že v objektu bude bydlet 200 až 240 osob,“ uvedla pracovnice společnosti pro styk s veřejností Bibiana Beňová.

Jako podporu občanské vybavenosti developer v místě vybudoval dětské hřiště pro rezidenty. „Nachází se ve vnitrobloku bytového domu. O dalších aktivitách developera v rámci Berouna nemáme informace,“ uvedla dále Beňová a dodala, že většina kupujících s přehlášením trvalého bydliště počítala.

Pod nižborskou školou jsou k vidění skřítci i výstava prací zdejších žáků

Celkem tedy v blízké budoucnosti v Berouně může přibýt až 750 nových obyvatel. Redakce oslovila vedení radnice a lídry jednotlivých stran a hnutí, která mají zastoupení v samosprávě, aby se k tématu vyjádřili.

Luboš Zálom (Lepší Beroun) poznamenal, že město nelze zakonzervovat v čase. „Problém ale nastává, není-li tomuto přirozenému růstu přizpůsobována infrastruktura – dopravní počínaje a vzdělávací konče. Lidé poukazují na to, že infrastruktura je dlouhodobě nedostatečná. Ucpané silnice jsou jen jedním příkladem. A pokud lidé kvůli tomu vidí růst počtu obyvatel ne jako příležitost, ale jako hrozbu, je to jeden z největších hříchů současné radnice,“ sdělil zastupitel.

Silnice a školy. Důležitá je infrastruktura

Martin Veselý (Beroun sobě) připomněl, že některé z uvedených projektů získaly stavební povolení už před změnou územního plánu v roce 2017. „Že se město rozrůstá, je relativně pozitivní, a kolik se postaví bytů, ví město dlouho. Jen bohužel nezvládá rychle reagovat z hlediska výstavby potřebné infrastruktury - dopravní a školské. To je náš zásadní nedostatek a bohužel se to už projevuje v intenzitě dopravy a výhledu obsazenosti škol,“ poznamenal.

Podle zastupitelky Zuzany Machové (Lidé pro Beroun) jde o přirozený vývoj. „Město se stále rozvíjí. Veškerá výstavba nových bytů v Berouně byla povolena před mnoha lety. Nárůst obyvatel je průměrný, jestliže jej srovnáme s nárůstem obyvatel v Králově Dvoře. Beroun v tomto roce zvládl umístit všechny děti do škol a nevidím důvod, proč by se nezvládlo i v dalších letech,“ uvedla Machová.

Vedení města na dotaz Deníku nereagovalo.