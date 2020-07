Zpráva o výstavbě cyklověže poblíž autobusového a vlakového nádraží, kterou přinesl koncem června Berounský deník, vyvolala u některých lidí negativní reakce. Zatímco někteří nesouhlasí se samotnou stavbou, jiní se naopak zajímají, zda se výstavba nové cyklověže vyplatí.

„Bude sloužit místo nedávno nainstalovaných cykloboxů, které už nejsou pro veřejnost? Kdo má klíče a využívá tyto cykloboxy?,“ ptá se na profilu Berounského deníku na sociální síti mimo jiných Kateřina Frdlíková. „Cyklověž je dobrý nápad, ale určitě ne jediné. Je potřeba nabídnout možnost bezpečně uchovat kolo i v místech poblíž centra města,“ napsal na redakční mail Michal Sunkovský.

Podle místostarosty města Beroun Michala Mišiny se Berounští rozhodně o takzvané cykloboxy, které slouží k úschovně jízdního kola, obávat nemusí. Cykloboxy ve městě zůstanou.

„Cykloboxy budou fungovat i nadále. Některé jsou využívané více, některé pak méně. Ty jsme se pak rozhodli přemístit, a to například ke druhé základní škole. Školáci si sem mohou kolo uložit, škola má klíče,“ reagoval na dotaz Deníku místostarosta Michal Mišina. Další cykloboxy rozmístěné po městě fungují na základě elektronického systému, kdy cyklista zaplatí, uloží kolo. Když si jej chce vyzvednout, zadá unikátní kód.

Úspory pro město

Výstavba cyklověže by v Berouně měla začít už tento měsíc a postavené a provozuschopná by měla být do třech měsíců. Do věže bude možné uložit 118 jízdních kol. Náklady se vyšplhají na zhruba 16,5 milionů korun, ovšem město celou částku hradit nebude. Z fondů Evropské unie má přislíbenou dotaci 14,3 miliony korun, zhruba půl milionu korun pak od Středočeského kraje.

K realizaci cyklověže se berounská radnice rozhodla i na základě finančních úspor. V současné době totiž město platí nájemné za úschovnu kol u vlakového nádraží, kromě toho také příspívá na mzdu zdejšího zaměstnance. Podle místostarosty Michala Mišiny bude cyklověž, i po stanovení parkovného pět korun na jeden den, po zhruba pěti až šesti letech na sebe vydělávat a zaplatí se tak ten rozdíl mezi získanou dotací a celkovou investicí.

„Cyklověž by měla přispět k rozvoji cyklistiky ve městě. Věřím tomu, že pokud budou mít lidé možnost za pět korun si bezpečně uložit kolo, pak se ve městě rozšíří a přispěje ke snížení dopravy,“ řekl Michal Mišina s tím, že podle ohlasů některých starostů z měst, kde již zmíněné věže stojí, si turisté ponechávají na kolech i batůžky s věcmi.