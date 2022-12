„V půlce listopadu nebyly vyhlídky růžové. Na to, že jde pro nás o vrcholnou sezónu z celého roku, jsme opravdu pociťovali značný úbytek zakázek. A to jak od koncových zákazníků, tak od těch firemních,“ sdělila ředitelka.

Rozhodli se tedy zkusit sílu sociálních sítí. Skrze příspěvek na svých facebookových stránkách 10. listopadu požádali veřejnost, aby dárky koupila i u nich. „Naši drazí přátelé a podporovatelé, máme před sebou několik posledních týdnů do konce roku a pro nás v DobroDíle bychom měli mít nejvíce práce. Bohužel tomu tak není. Cítíme znatelný pokles objednávek. A to právě v této předvánoční době, která je pro nás z pohledu příjmu tou nejdůležitější. Proto vás s pokorou prosíme, nakupte u nás,“ napsali tehdy.

Post měl obrovskou odezvu. Sdílelo ho přes 340 lidí. A co je hlavní - objednávky začaly chodit. „Dokonce na výzvu reagovaly i některé firmy,“ poznamenala ředitelka, která hlavní důvod v předtím odřeknutých zakázkách vidí především v ekonomické situaci samotných firem či zákazníků z řad veřejnosti.

Benefiční akce

Nebyl to ale jen příspěvek na Facebooku, který zabral. Králodvorská zastupitelka Anna Krause v prostorách kavárny Kafe na stole uspořádala pro DobroDílo benefiční akci. Její součástí byla i prodejní výstava obrazů a ochutnávka vín, která přinesla pomoc v desítkách tisíc korun.

„Na místě jsme měli také stolek s vlastními produkty. I s darem v podobě pece na výpal keramiky jsme pomoc vyčíslili na 48 tisíc korun,“ doplnila Drnovcová.

V podniku je podle ní nyní nálada o dost optimističtější. „Všem našim podporovatelům patří obrovské díky. V současné chvíli věříme, že DobroDílo zvládne po finanční stránce i následující sezónu.“

Krize ale prý ještě není zcela zažehnána. Začátkem roku DobroDílo stále čekají úsporná opatření v provozu, protože se jedná o období, kdy mýdlaři prakticky nemají žádnou práci. „Nicméně v procesu tvorby je uvedení nových produktů a služeb. Konkrétně se jedná o tekutá mýdla, od kterých si slibujeme celoroční odběry, a to hlavně od firem na náhradní plnění. Novou službou, kterou nabízíme, jsou též kompletační práce,“ zdůraznila Drnovcová.

Pokud by musel podnik skončit, devět lidí se zdravotním postižením by zůstalo bez práce doma. „Přišli by o soběstačnost, sociální kontakty a celkově by se zhoršil jejich sociální status. Variantou by bylo navštěvování ambulantních sociálních služeb, ty jsou ale v současné době zcela naplněné,“ dodala ředitelka.