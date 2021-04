Sklárna nese ve svém znaku obrázek čápa, který pro sklářský odkaz Rücklových z Nižboru vždy znamenal symbol zdraví a rodiny. „Právě čáp je obecným a vžitým symbolem početí lidského rodu a pozitivní vnímání jeho obrazu je spojeno i s ochranou lidského zdraví,“ předeslala význam Markéta Rücklová, manažerka prodeje, která se zároveň věnuje opatrování handicapovaných čápů v místní voliéře.

V Rückl Crystal byla vždy velká vůle pomoci handicapovaným čápům, kteří by v areálu mohli najít domov. A nakonec se to podařilo. Žijí tu hned dva. „Vždycky jsme chtěli nějak pomoct. Až díky Pavlu Moulisovi z rakovnické záchytné stanice se to povedlo. Čápa Toníka tady máme od září 2019. Má vyvrácené křídlo. Vypadl z hnízda a bohužel nemůže létat. Maruška je u nás od začátku března minulého roku. Ta má zase poraněné křídlo a nohu,“ sdělila Rücklová.

A právě Maruška padla ve druhém dubnovém týdnu do oka divokému čápovi, který se poblíž areálu objevil a začal se ucházet o její přízeň. Nejdřív se zdržoval na okolních budovách, kdy Marušku vyhlížel. Poté se snažil stavět hnízdo na blízkém telegrafním sloupu v naději, že se k němu připojí.

Maruška jeho náklonnost opětovala, ale kvůli zraněnému křídlu se k němu přidat nemohla. Personál sklárny se tedy rozhodl páru trochu pomoci. Na radu Františka Pojera, který je odborník na čápy a zároveň vedoucí oddělení Správy CHKO Český kras, zde voliéru rozdělili tak, aby se čáp dostal k Marušce, ale zároveň nepřišel do kontaktu s Toníkem. „Divoký čáp by mohl Toníka, který je ještě moc mladý, napadnout. A třeba zabít. Voliéru jsme proto přehradili a zároveň sundali vrchní síť, aby se k Marušce mohl dostat,“ upřesnila Rücklová.

Ve voliéře pak vytvořili základ hnízda, který by samečka přilákal. Zároveň bylo odstraněno to hnízdo, které začal budovat na telegrafním sloupu. A podařilo se. Opeřený nápadník se během několika dnů naučil zalétávat až dovnitř a začal s Maruškou trávit čas. Došlo na typické společné klapání a následné i páření.

Takhle to fungovalo asi devět dní až do předminulého týdne, jenže poté čáp zmizel. Zřejmě došlo na smutný scénář, že se čápovi na jeho cestách za Maruškou něco přihodilo. Nebývá totiž zvykem, aby samec vybranou družku opustil. Což potvrdil i František Pojer. „Mohl se například zranit o dráty elektrického vedení,“ připustil odborník.

Ačkoliv je to jen málo pravděpodobné, stále podle něj žije malá naděje, že Maruška snese vejce. Stává se tak v rozmezí od 10 do 14 dnů od páření. Pokud se tak však nestane tento týden, šance výrazně klesnou.

Možná se to ale povede příští rok. Toník se totiž má čile k světu a mohl by být Marušce v následujících letech dobrým partnerem.