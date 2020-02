Jak uvedl místostarosta města Jan Šilhavý, jedná se o dlouhodobější problém. Město přistoupilo k exekučnímu vymáhání letos poprvé, jedná se tak o peníze k vymáhání za tři roky. „Částka byla k soudnímu vymáhání tak nízká, že nám to soud nedovolil. Proto se dluh nastřádal za poslední tři roky,“ vysvětlil místostarosta.

Jedná se tak o dlouhodobější problém. „Víceméně se jedná o lidi, kteří jsou hlášení na městském úřadě. Často ani neví, že mají platit,“ upozornil. Městu ale exekučním řízením žádné náklady nevznikají, podotkl.

V ostatních městech na Berounsku dlužníci za svoz odpadu ale nepředstavují takový problém. Například Beroun řeší tuto problematiku prevencí. Lidé totiž mají po termínu splatnosti ještě tříměsíční lhůtu, kdy mohou poplatek doplatit bez postihu. Vedle toho je ještě systém upozorňuje, že se blíží doba placení.

„Lidé nám mohou dát e-mailovou adresu, takže jim systém připomíná termín splatnosti,“ vysvětlila Jitka Soukupová, mluvčí berounské radnice. To se Berounu vyplatilo. „Nějaké dluhy jsou, ale není to tak závažná situace, že by to byl problém,“ řekla.

V případě, kdy lidé nezaplatí v termínu, se poplatek zvyšuje na trojnásobek. „Snažíme se, aby k tomu nedošlo, aby si lidé zaplatili pouze svých 700 korun na osobu. Může se stát, že to lidé v dnešní uspěchané době zapomenou. Proto hodně pomáhá to zadávání e-mailů,“ podotkla mluvčí.

Žádný speciální systém nepoužívají v Hořovicích, tam ale dlužníci nepředstavují zásadnější problém. „Nějaké pohledávky máme, průběžně je řešíme, ale že by to nějakým způsobem likvidovalo město, to ne,“ řekl starosta Jiří Peřina. Obyvatele na splatnost poplatku upozorňují například v tamějším radničním časopisu.