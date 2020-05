„Letošní cyklotour můžeme uspořádat opat jako veřejnou cyklojízdu Na kole dětem. To znamená, že se k peletonu bude moct připojit každý, kdo bude chtít a dodrží stanovená pravidla. Bude to však trochu jiné než v minulých ročnících. Nedokážeme totiž s ohledem na situaci zajistit služby, na které jste byli v minulých letech zvyklí. Přestávky na náměstích budou kratší, nebudou zde vystoupení ani jiný doprovodný program, nedokážeme vám zajistit ubytování ani občerstvení,“ píše se na webových stránkách cyklotour, která má jediný cíl – vybrat peníze na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí.

Peleton v čele s Josefem Zimovčákem se na svou jedenáctou cyklotour vydá 10. června z moravskoslezského Hlučína. Cesta potrvá deset dnů. V rámci této doby projedou cyklisté celkem 335 obcí a měst, v šedesátce měst se pak zastaví. Za deset dnů pak ujedou 1 228 kilometrů rozdělených do deseti etap. Konkrétně do Berouna by Josef Zimovčák s peletonem měl zavítat podle informací zveřejněných na oficiálním webu města 16. června někdy v čase od 14.35 do 14.55 hodin.