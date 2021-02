Minulý týden bylo očkováno na 330 klientů v domovech pro seniory ve Zdicích, Třebotově, Dobřichovicích a v berounském Domově seniorů TGM.

Očkování bylo zahájeno v Domově V Zahradách ve Zdicích, kde vakcínu dostalo osmdesát klientů. „Všichni spadají do skupiny osob, které byly určeny jako nejohroženější, tudíž jejich očkování proti COVID-19 je prioritní. Za náš mobilní tým bych rád poděkoval personálu za jejich skvělou spolupráci na místě, organizaci a přípravu, která nám umožnila hladký průběh celého procesu,“ uvedl lékař očkovacího týmu Marek Janka.

Mobilní očkovací tým.Zdroj: Petra Horáková

Ředitel domova Alexandr Koráb zdůraznil, že proces, který vedl k očkování, byl bezproblémový. „Dostali jsme informaci, že se máme přihlásit ke koordinátorovi, jímž je berounská nemocnice. Tak jsme učinili a domluvili se na očkování klientů. Vše bylo v nejlepším pořádku, od prvotní komunikace až po samotnou realizaci. Nyní již čekáme na druhou etapu, na kterou budeme buď vyzváni, nebo se sami připomeneme. To samozřejmě také záleží na dostupnosti vakcín,“ doplnil.

Tým se vydal i za hranice regionu – do Dobřichovic. I zde navštívil domov pro seniory. „Musím jednoznačně říct, že to bylo výborně připravené. Naši klienti, kteří se nechali očkovat, byli rádi, že ten tým za nimi přijel. Velmi si cením přístupu, kdy ochotně sestřička i paní doktorka vše vysvětlily, když byla potřeba,“ zhodnotil očkování ředitel domova Robert Pitrák, který zároveň pochválil vysokou profesionalitu a dochvilnost týmu. „Doufáme, že to takhle dobře proběhne i při té druhé dávce. A za klienty mohu říct, že byli velmi spokojení,“ dodal.

Spokojenost byla zřejmě oboustranná. Zdravotnický tým si podle tiskové mluvčí berounské a hořovické nemocnice Petry Horákové obecně chválí připravenost jednotlivých zařízení na očkování. „Mezi očkovanými panovala většinou dobrá nálada a vděk, že jsme přijeli s očkovacími látkami za nimi a oni tak nemuseli dojíždět do očkovacích center,“ řekla.

Zatím očkováním prochází prioritní skupiny. Pro širokou veřejnost pak budou očkovací centra v nemocnicích v Berouně a Hořovicích otevřena v návaznosti na harmonogram dodávky vakcín. „V tuto chvíli obě nemocnice zatím stále očkují zdravotníky svých zařízení a zdravotníky okolních ambulancí, pracovníky sociálních služeb a domovů důchodců,“ upřesnila Horáková.