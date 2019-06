Do Evropského parlamentu kandidují i obyvatelé Berounska

Berounsko - Mnohdy to připomíná spíše detektivní práci. Kontaktovat kandidáty do eurovoleb, kteří jsou na kandidátních listinách na nižších místech, není vůbec jednoduché. Řada politických stran kandidující do Europarlamentu totiž často uvádí jako formu kontaktu buď jednu e-mailovou adresu, případně kontakt na lídra kandidátky. A to je vše. Jednodušší cesta často vede přes profily stran a hnutí na sociálních médiích.

Strany a hnutí argumentují tím, že Česká republika se bere jako jeden volební obvod a tím pádem není až tak nutné rozlišovat jejich kandidáty podle okresu, odkud pocházejí. Pokud tedy chcete zjistit, zda nekandiduje někdo z vašeho okolí, čeká vás buď sázka na rozpoznání povědomých jmen, nebo názvu obce. Pokud však narazíte na název, který sdílí více obcí v České republice, máte problém. Vyřešit se dá „překládáním“ úřednického NUTS5 kódu z číselného řetězce na název obce a okres, ve kterém se obec nachází. Takto se podařilo najít trojici kandidátů z Berounska. Jedním z nich je Karel Dvořák z Hnutí Hlas. „Mé rozhodnutí kandidovat bylo na základě toho, s kým mám do voleb jít a programu Hnutí Hlas,“ odpověděl Karel Dvořák, proč kandiduje. ČERNÁ A BÍLÁ: Je pro nás Unie k něčemu? Přečíst článek › Dalším je Zdeněk Král za Stranu nezávislosti České republiky. „První motivace je jasná. Strana má program, se kterým souzním a chtěl bych ho v Evropské unii prosazovat,“ řekl Zdeněk Král. Podle něj je sice jedna věc vést blog, psát příspěvky na Facebook, či debatovat na ulici, nebo v hospodě; dát své jméno na kandidátku je ale způsob, jak veřejně deklarovat svůj názor. Dále kandiduje do Europarlamentu Radek Hruška za Klub angažovaných nestraníků. „Ve společnosti je nálada proti Evropské unii, já jsem pro to, abychom v Unii zůstali. A je to i zajímavá zkušenost,“ řekl své důvody ke kandidování. Volby do Evropského parlamentu se odehrají v pátek 24. května a v sobotu 25. května. Naposled evropské volby občany moc neoslovily Přečíst článek ›

Autor: Jakub Šťástka