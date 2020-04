Na trhu platila vládou nařízená hygienická opatření, prodejci používali ochranné pomůcky, stejně tak i zákazníci. „Pokud máme dodržovat dostatečný rozestup mezi lidmi, tak v momentě, kdy bude rozestup mezi stánky dva metry, tak už zde dva kupující způsobí zácpu. Rozhodli jsme se proto vzdálenost mezi stánky rozšířit na pět metrů. To je jediný rozdíl oproti vládním doporučení,“ vysvětlil jednu z nutných změn už minulý týden místostarosta Berouna Michal Mišina.

Trhy by se v historickém centru města měly konat každou sobotu, úterý, středu a čtvrtek dopoledne.

„Jsem ráda. Není tu sice tolik stánků jako obvykle, ale vyhovuje mi to. Nakoupila jsme si zde hlavně čerstvou zeleninu a klobásy a nějaké květiny na sázení. S manželem teď trávíme čas hlavně na zahradě s dětmi, takže si ji zvelebujeme včetně okolí domu,“ řekla Deníku Jarmila Koubová.

Radši trhy, než hobby markety

„Jsem rád, že se tak nějak vše vrací do normálních kolejí, ale stejně máme strach. I proto jsem vyrazil nakoupit zeleninu sám, manželka s dětmi zůstala doma. Jdu sehnat nějaký ovocný stromek a květiny na zahradu. Stejně tak tu mám seznam od rodičů, co by chtěli přivézt na chatu. Tak uvidím, co tu seženu. Podle mne měly být trhy otevřené dříve než hobby markety. Přeci jen tak koncentrace lidí tu není tak veliká,“ sdělil Milan Chytrý.