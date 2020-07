„Nadále prosíme všechny pacienty, kteří mají příznaky onemocnění COVID-19, jako je zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy a únava, aby využili vstup přes centrální příjem nemocnice, kde nahlásí na recepci svůj zdravotní stav a budou vyšetřeni v oddělené ambulanci, kterou jsme pro tyto účely vymezili,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Horáková.

V jednotlivých vchodech do hořovické nemocnice jsou nainstalovány termokamery měřící příchozím lidem teplotu. Pokud přístroje u dotyčného člověka naměří zvýšenou teplotu, rozhodně nevstupujte dále do nemocnice. „Vyčkejte na zdravotníka, který vás odvede k vyšetření do oddělené ambulance,“ vysvětlila mluvčí nemocnice.

I když v obchodech a i na dalších místech není nošení roušky již povinné, v nemocnicích ji musíte mít nasazenou ve všech vnitřních prostorách. Upozorňují na to veškeré nemocnice včetně té v Hořovicích či Rakovníku.