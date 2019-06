Žebrák - Donedávna museli každé ráno rodiče s dětmi zazvonit a čekat venku, až je do budovy mateřské školky v Žebráku přijde pustit některá z učitelek. Nedávno školka přešla na nový způsob - rodiče do budovy vstupují s dětmi sami ověřením otisku prstu nebo čipu.

Ilustrační foto | Foto: Marie Břeňová

Lidé, kteří potřebují, aby je systém do školky pustil, se nejprve musí zapsat do databáze, a to sejmutím otisku prstu. Ten je elektronicky převeden na číselný údaj, aby daný otisk nikdo neoprávněný nemohl zpětně rekonstruovat. I tak si ale rodiče, kteří do systému svůj otisk prstu zadávat nechtějí, mohou zvolit jiný způsob – ke vstupu do budovy jim poslouží čip v podobě ID karty.