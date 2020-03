Pokud nemáte v současné době roušku, šátek či alespoň šálu přes ústa a nos, pak byste podle vládního nařízení neměli od čtvrtka 19. března vůbec vycházet. Vláda totiž vydala ve středu 18. března nové přísnější opatření v boji se šířením nového koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19.

Nový vir se přenáší kapénkově, proto je nezbytně nutné dodržovat nejen hygienická opatření, ale také si vyhýbat místům s vyšší koncentrací lidí. A právě nošení roušek je jednou z preventivních opatření, které má zabránit dalšímu šíření viru – před samotnou nákazou sice neochrání, ale je účinná proti dalšímu šíření od nakaženého zdroje, který ani nemusí vědět, že je nakažen.

V akci šicí stroje

Nedostatek roušek se rozhodli řešit dobrovolníci po svém. V době nařízené karantény vytáhly některé dobrovolnice své šicí stroje a pustily se do díla. Pod jejich rukama tak vznikají roušky nejen ty klasické jednobarevné ale i s nejrůznějšími motivy. Roušky nekončí pouze u rodinných příbuzných, ale míří rovněž tam, kde jsou nejvíce potřeba – do zdravotnických zařízeních, na úřady, pro lidi, kteří poskytují služby a například rozváží obědy, léky a podobně.

„V době krize bychom si všichni měli pomáhat. Jsem v invalidních důchodu, ruce mám ale zdravé. Za dva dny jsem již ušila roušky pro rodinu, nyní šiji a rozdávám sousedům. Ti mi na oplátku dodávají látky, tkaniny a vše co je potřeba,“ reagovala na dotaz Deníku paní Šárka (celé jméno dotyčné redakce zná, ovšem paní si nepřála zveřejnit jméno z důvodu, že pomáhají v jejím okolí i další lidé, kteří by si zasloužili stejnou publicitu pozn. red.).

V Králově Dvoře vznikla skupina dobrovolníků, která ušité roušky dodává na zdejší úřad, odkud jsou následně distribuovány lidem pracujících nejen ve zdravotnickém sektoru či u sborů integrovaného záchranného systému. „Roušky potřebují i lidé poskytující služby, tedy ti, co rozváží zboží, léky, obědy,“ řekl starosta města Petr Vychodil.

Ve 'švadleny' se i například proměnili i někteří zaměstnanci Informačního centra Hořovice a také Městské knihovny Hořovice. Ve svých prostorách nyní vyrábějí roušky, lidé jim sem nosí i potřebný materiál. Akci na šití roušek tu odstartovali v pondělí 16. března výzvou, aby lidé nosili materiál. Solidarita lidí ovšem vše předčila. Lidé se i nabídli, že pokud by se stalo něco se šicími stroji, zapůjčí další. „Nejsme jediní, kdo šije. Roušky šíjí například v Domově seniorů Na Výsluní a další,“ řekla Deníku Radka Vaculíková z informačního centra.

Výroba jedné roušky přitom trvá zhruba dvacet minut. „Roušky dodáváme na úřad, ušili jsme i některým dělníkům, kteří nás o to požádali. Rádi bychom poděkovali všem, kdo daroval MKC Hořovice látky, tkalouny, nitě i zapůjčil šicí stroj,“ dodala Radka Vaculíková.

O roušky od dobrovolníků mají zájem také zdravotnická zařízení. „Obrátila se na nás v poslední době spousta lidí, že by rádi věnovali naší nemocnici šité roušky. Zřídili jsme sběrný koš na vrátnici,“ sdělila mluvčí hořovické nemocnice Petra Horáková.

Králův Dvůr si objednal roušky

Město Králův Dvůr se snaží vyřešit nedostatek roušek po své linii. Podle starosty města Petra Vychodila by mělo příští týden do města tři tisíce roušek. „A to někdy ve středu či ve čtvrtek. Podařilo se nám sehnat dodavatele. Nyní tvoříme seznam pro následné rozdělení roušek. Dostat by je měli senioři, zdravotní personál, záchranáři, ale také lidé pracující ve službách. Stát se může ale cokoliv, ale doufám, že zásilka dorazí,“ dodal Petr Vychodil s tím, že město moc děkuje lidem, kteří nyní roušky šijí.