Další dobrovolníci uplatnili svoje znalosti a pomoc povýšili na vyšší „level“. V Králově Dvoře tým dobrovolníků tiskne od března ochranné masky a posílá je do různých koutů naší vlasti zdarma.

Nejsou to sice lidé z té úplně přední linie v boji s pandemií nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc Covid-19, ale bez jejich ochoty pomoci lze jen velmi těžce předvídat, jak by se pandemie v České republice vyvíjela. Stejně tak tito dobrovolníci i nadále vypomáhají tam, kde stát a vláda selhala.

Jedna z dobrovolnických skupin poskytující lidem pracujících v integrovaném záchranném systému a také v nemocnicích působí v Králově Dvoře. Zde tisknou na celkem osmadvaceti tiskárnách přibližně dvě stě kusů masek za den. Začátky ale rozhodně takové nebyly. Nutno podotknout, že na tisku se podílí sedmnáct členů. Prostory pro tuto zásluhovou činnost poskytlo město Králův Dvůr.

„S nápadem, že bychom tiskli na 3D tiskárnách ochranné pomůcky, přišel kamarád Petr Fodor,“ řekl skromně pro městský zpravodaj Králova Dvora Petr Novák. „Nejprve jsme na naší tiskárně tiskli zakladače šikmého proužku pro šití látkových roušek a poté jsme se domluvili na tisku ochranných masek. První masku jsme vyrobili v pátek 20. března a tiskli jsme šest masek denně na jedné tiskárně. Nyní máme díky vstřícnosti lidí už osmadvacet tiskáren, na kterých dokážeme tisknout zhruba 200 kusů masek,“ sdělil Petr Novák.

Dobrovolníci neustále masky zdokonalují, a to přímo ve spolupráci s Technickou fakultou ČZU v Praze, od níž použili design. Masky mají defakto neomezenou životnost. Podle Petra Nováka se dají používat, dokud se nerozbijí – stačí je pouze dezinfikovat a vyměňovat filtr. Zatímco zpočátku masky tiskli dobrovolníci pro nejbližší okolí, nyní je posílají všude tak, kde jsou potřeba; tedy prioritně lidem z takzvané první linie, ale i dalším dobrovolníkům. A poptávka je veliká.

Aby mohli dobrovolníci pokrýt kompletní poptávku, potřebovali by podle Petra Nováka zhruba padesátku 3D tiskáren. „Moc rádi bychom výrobu rozšířili, ale chybí nám jak tiskárny, tak i finance na potřebný materiál,“ řekl Petr Novák. I proto založili sbírku. Ta je primárně určena na nákup takzvaného filamentu - co by tiskového materiálu. Pokud se rozhodnete dobrovolníků pomoci a tím pádem podpořit i ty z první linie, můžete poslat jakýkoli finanční příspěvek na číslo účtu 911121102/5500.

