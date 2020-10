„Ještě jsem se s tím nesetkala. Děti, které nic nechtějí dělat, se prostě nepřipojí,“ popsala ředitelka Základní školy na Wagnerově náměstí v Berouně Eva Drbalová. Bez reakce to ovšem nezůstává, protože výuka je povinná. Třeba dva žáky ještě neviděla na on-line vyučování, musela proto kontaktovat rodiče.

Svoji zkušenost s distanční výukou ale jinak popisuje jako dobrou. „Mám deváťáky, kteří fungují úplně špičkově. Máme ráno hodiny angličtiny, společně u toho posnídáme, zakonverzujeme si. Řekneme, co nám má hodina přinést. Funguje to úplně skvěle,“ popsala ředitelka.

Podle jejích zkušeností taková forma výuky vyhovuje i samotným žákům. Pro ty je příjemné, že odpadá brzké vstávání a cestování do školy. Stačí prostě jenom zapnout počítač a připojit se. Někdy se prý dokonce žáci vzdělávají a ještě na sobě mají pyžamo a župan. „Pro kluky je to zážitek, že se učí v pyžamu,“ řekla s nadsázkou Eva Drbalová.

Podle ní by ale žáci ocenili, kdyby občas mohli přijít do školy. „Říkal mi jeden deváťák, že by ideální bylo týden na dálku, týden ve škole. Nějaká otázka k probírané látce ho třeba nenapadne hned,“ podotkla ředitelka.



Žáci totiž musejí mít ztlumené mikrofony, když je on-line výuka, až na momenty, kdy jsou vyvolaní. Je to z jednoduchého důvodu: třicet zapnutých mikrofonů znamená třicet doprovodných zvuků z domácností, které dovedou výuku narušit. „Někdo třeba začne luxovat koberce,“ uvedla Drbalová příklad, s čím se setkala.



V druhé vlně jsou ale v přístupu k distanční výuce jistější i samotní učitelé. Někteří prý na jaře bojovali s tím, že se před kamerou stydí. Přednášet třiceti dětem nebyl problém, ale sednout si před kameru jim přišlo zvláštní. Teď už je ale situace jiná. „Vedli jsme tak i poradu. Pedagogové sami zjistili, že je to v pohodě,“ doplnila ředitelka berounské školy.

Že si vše muselo takzvaně „sednout“, potvrzují i zkušenosti škol z ostatních okresů Středočeského kraje. Třeba ředitel 1. základní školy v Rakovníku Karel Folber potvrdil, že se zavedením povinné distanční výuky se oproti jaru aktivita žáků zvýšila. „Rozhodně se připojuje více dětí, možná na to rodiče více dohlédli,“ sdělil ředitel. Pokud už se stane, že se někdo na hodinu nepřipojí, má pro to prý důvod a je omluvený.

Školy vesměs očekávaly, že se dříve nebo později distanční výuka vrátí. Na tuto situaci se tak prakticky celé září připravovali třeba na Základní škole Bratří Čapků v Příbrami. „Děti celé září posilovaly dovednosti, aby uměly pracovat v prostředí našich školních Office,“ řekla ředitelka Alena Mašiková.



A teď se to vyplácí. Jsou ale i žáci, kteří nemají možnost se zúčastnit on-line výuky. Ti si pro úkoly chodí v pondělí a odevzdávají je vypracované v pátek.

Druhá vlna distanční výuky



- žáci se nyní zúčastňují distanční výuky aktivněji než na jaře



- podle ředitelů to je i proto, že pro distanční výuku je opora v zákoně a rodiče na děti dohlédnou



- mnohdy se celé září připravovali žáci i učitelé na případnou další distanční výuku



- vtípky z jara, kdy se žáci nepřipojovali, nebo „simulovali“ technické problémy nyní zmizely