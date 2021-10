V dubnu Berounský deník informoval, že by se mělo začít touhle dobou. Nic se na místě ale neděje. Přitom prostranství u Hvězdy je často mezi Berouňáky přezdíváno jako druhé centrum. A hlavně z tohoto důvodu si zaslouží tolik potřebnou investici, protože je nynější stav velmi neutěšený, jak mohou prozradit i aktuální snímky.

Hrubý odhad nákladů je kolem 30 milionů korun a podle informací z radnice se začátek rekonstrukce posunul kvůli možnosti projekt dofinancovat z dotací. „V létě jsme získali informace o připravovaných dotacích na veřejná prostranství z Integrovaného regionálního operačního programu a Integrované teritoriální investice. Z tohoto důvodu jsme nepatrně upravili projektovou dokumentaci, čímž došlo k navýšení plochy zeleně. Podmínky se snažíme nastavit tak, abychom se předem nevyloučili z možnosti žádat o dotaci, která má být až 85 % z uznatelných nákladů,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina s tím, že by se při současném odhadu nákladů jednalo o významnou částku, která by pomohla rozpočtu města.

Na místě by se s velkou pravděpodobností mohlo začít pracovat ještě před koncem roku. Není to ale jisté. „Nyní připravujeme zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele. Předpokládáme výběr dodavatele ještě letos a bude záležet na něm a povětrnostních podmínkách, kdy se do stavby pustí. V předstihu plánujeme odstranit část křovin, na které si občané stěžují, že jsou zdrojem nepořádku a úkrytem pro potkany,“ dodal místostarosta.

Podle informací od obyvatel, kteří žijí v bezprostředním okolí místa, se město s neutěšeným stavem sídlištního centra snaží něco udělat už více než 10 let. Prostranství by se tak konečně mělo změnit k nepoznání, a to v jakousi multifunkční plochu, která má primárně sloužit pro odpočinek. Vzniknout by tam měla jak odpočinková místa, tak i plochy, kde se budou moct například postavit stánky pro menší trhy. Nebude chybět ani dost laviček k odpočinku se zelení, která v horkých dnech, až odroste, zajistí stín.

Původní plán byl, že se do konce roku měla stihnout většina stavebních prací a na jaře by měla přijít na řadu zeleň, jako jsou stromy, květiny a keře. To se vše s přihlédnutím k novým skutečnostem s možností získání dotace posunuje.