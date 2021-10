Dokument má narovnat podmínky při realizaci investičních projektů; na druhou stranu může vést i k nespravedlivému zdražení bytů, kdy by mohli developeři promítnout poplatek do ceny bytu. V neposlední řadě mají finanční injekce až v řádech desítek milionů korun pomoct se stavbou drahé infrastruktury, na kterou se těžko hledají peníze v rozpočtu města.

Více peněz na infrastrukturu

Dokument byl inspirován několika městy, především pak předlohou z Říčan. „V těchto městech to funguje řadu let a celkem úspěšně,“ řekla na úvod starostka Soňa Chalupová (ODS). A zároveň zdůraznila důležitost dokumentu: „Ještě před získáním územního rozhodnutí investoři musí s námi jednat, proto je důležité, abychom ty zásady už měli. Ve městě se připravuje řada investičních akcí a je potřeba, abychom od investorů dostali adekvátní částky na budování nové infrastruktury a zlepšování té stávající.“

Tým, který za vznikem materiálu stojí, vedl místostarosta Michal Mišina (ANO). „Říčanská předloha funguje zhruba deset let, odkud jsme převzali jejich model. Říčany je podobně početné město jako Beroun, nicméně nemají velké rozvojové lokality typu Cibulka a Za Traktorkou. Ty jsme do dokumentů dopracovali,“ řekl Mišina s tím, že znění má dobře padnout a podmínky úřadu, jež pomohly upravit jednotlivé odbory města.

K právní validitě přispěla i advokátní kancelář. „Dokumenty jsme si nechali prověřit advokátní kanceláří Záhumenský, která se na takovou věc specializuje. Ti nám text ještě zkorigovali, kdy jsme tam skutečně měli věci, které by mohly být problematické,“ dodal místostarosta.

Budou dražší byty?

Nový dokument může vést ke zdražení už tak drahých bytů. „Musíme myslet také na to, že zde vzniknou občané dvou kategorií, a sice s novými a starým byty. Hovoříme tu o jakési regionální dani, kterou tady zavádíme. I když se píše, že ten příspěvek platí investor, tak de facto to budou platit majitelé těch bytů. Stále se tu diskutuje bytový problém, jak se mladí mají dostat k bytu, a tohle může znamenat, že v Berouně byty zdraží odhadem o 1,5 procenta. Zřejmě není asi jiná cesta, je ale nutné si uvědomit tyto negativní dopady,“ uvedl v diskuzi zastupitel Vratislav Randa (ODS).

Ten stejný problém vytýčil i v jiné souvislosti, kdy se vztahuje 90procentní sleva na fyzickou osobou, která si staví bydlení pro vlastní potřebu. „Když bude vedle sebe bytovka a rodinný domek, tak zde znovu budou dva rozdílní poplatníci, kdy tuto ‚daň‘ bude vždy mít v ceně majitel bytu,“ upozornil zastupitel na nespravedlnost.

Potíže se zastaralým systémem trvalého bydliště

„Dejme tomu, že na to takto může být nahlíženo. Na druhou stranu v Berouně máme asi tisícovku bytů, která nemají hlášeného žádného trvalého obyvatele, ale lidé v nich bydlí. Je tu tedy z velké části problém u novostaveb, že tam bydlí lidé, kteří nejsou hlášeni v Berouně. Mysleli jsme to tedy tak, že kdo bude hlášen v Berouně. Zde je ale problém v tom, že když ten poplatek investor zaplatí, jak chcete hlídat, komu jej máme posléze vracet, “ vysvětlil Mišina.

Nato Randa dodal, že by developeři měli dávat do kupních smluv jako jednu z podmínek, že v bytě bude přihlášen aspoň jeden člověk s trvalým pobytem. „Tohle nám bylo právně řečeno, že to tímto způsobem nelze úplně vymáhat, že bychom chtěli po někom něco, aby to vymáhal u někoho třetího. Je to tedy problematické,“ odvětil místostarosta.

„Rozhodně to není nic protiprávního po někom chtít, aby zavázal své obyvatele. V tomto smyslu zjednodušeně dáváme slevu za trvalý pobyt. V důsledku jde v rámci rozpočtového určení daní pro město o velké peníze,“ řekl Randa s tím, že zde je chyba v nedůslednosti státu v souvislosti s trvalým pobytem.

Mišina upozornil na to, že se stále jedná o dobrovolnou spolupráci s městem, kdy jsou případy, že developeři chtějí sami přispívat. „Jde samozřejmě o formu dobrovolnosti, jestli ten investor s námi bude, nebo nebude chtít spolupracovat. Z Říčan máme data, že se jim daří příspěvek dostat až z 90 procent u velkých investorů a u menších to je asi 60 procent. Dá se to vnímat i jakousi normou.“