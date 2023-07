/FOTO, VIDEO/ Polohovací lůžko s vyklápěcím stolkem chce dopřát každému z padesáti seniorů v pokročilém věku berounský domov Na Verandě. Řada klientů je ležících a vybrané sety by pro ně znamenaly výrazně více pohodlí a alespoň trochu nezávislosti. Na záměr mohou přispět i dárci, prostřednictvím sbírky na serveru Donio.

Domov pro seniory Na Verandě potřebuje nová lůžka | Video: Radek R. Kaša

V domově se po prázdninách chystá velká rekonstrukce vnitřních prostor, jejíž součástí bude také nové vybavení. Cílem je zajistit klientům příjemnější pobyt. K tomu mají přispět i speciální polohovací lůžka a stolky.

„Tato lůžka budou pro klienty mnohem pohodlnější. Vyklápěcí stolky jsou zase konstruovány tak, že se dají snadno přistavit k ležícímu seniorovi, položí si tam pití a další potřebné věci. Může se v lůžku posadit až do úrovně křesla, a mít tak všechno hezky po ruce,“ vysvětluje ředitelka domova Renata Mannelová.

V domově žije celkem 50 klientů, zhruba 90 procent z nich jsou senioři ve výrazně pokročilém věku. Hodně z nich trpí nějakou formou stařecké demence nebo jsou imobilní. Většinu času tak tráví právě na lůžkách.

„Nové vybavení usnadní práci i pečovatelkám, pro které bude manipulace s klienty mnohem jednodušší,“ připomíná ředitelka s tím, že v současné době jsou v domově repasovaná lůžka staršího data. „Ta už nevyhovují standardu, který bychom chtěli mít, a také už nejsou to, co by si klienti zasloužili,“ dodává Mannelová.

Na lůžka a stolky nezbývají peníze

Berounský domov je soukromé zařízení a funguje jako zapsaný ústav, který je součástí sítě poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje. „Prostředky od kraje jdou pouze na mzdy a provoz domova, zbytek si musíme různou cestou zařídit sami,“ vysvětluje ředitelka. Na lůžka a stolky tak už nezbývají peníze, protože na vybavení nedostává domov krajské dotace.

Domov potřebuje obměnit všechna lůžka a k nim dokoupit stolky. Zvolen byl speciální polohovací systém od firmy Movita. Lůžko stojí zhruba 30 tisíc korun, stolek takřka polovinu této částky. Celkově tak Na Verandě potřebují dát dohromady zhruba 2,2 milionu korun. Peníze se snaží získat například prostřednictvím sbírky na serveru Donio.

„Sbírka je nastavena na cílovou částku 200 tisíc korun, ale samozřejmě potřebujeme zhruba desetkrát více. Jinými slovy: čím více nám dárci přispějí, tím lépe, protože budeme muset méně peněz shánět jinde. Všem, kteří už nám pomohli, i těm budoucím moc děkujeme,“ říká Mannelová.

„Klienti mají k dispozici zdravotní, rehabilitační a sociální péči. Zajišťujeme jim také aktivizaci nebo mobilní asistenci, když potřebují navštívit lékaře,“ popisuje služby domova ředitelka.

Zájem o pobyt Na Verandě je poměrně velký. „Stává se, že zájemci žádají o pobyt i v dalších domovech, takže když na ně přijde řada, někdy už mívají místo zajištěno jinde. Nicméně na čekacím listu máme kolem stovky kandidátů,“ uzavírá Renata Mannelová.