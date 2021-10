Součástí oslav byla také vernisáž fotografií Česká republika očima našich zaměstnanců. Ovšem tím novinky nekončí.

Vedení domova představilo chystaný Park generací, který má přispět k možnostem setkávání klientů nejen s obyvateli Berouna. „Celý park u našeho domova se bude předělávat. V tuto chvíli máme už hotový projekt. Součástí bude pět cvičících prvků pro seniory a ve spodní části vznikne dětské hřiště. To umožní vzájemnému potkávání všech generací. Dominantou parku bude divoká řeka, která bude stékat do rybníka. Uvažujeme, že bychom do rybníka nechali nasadit i japonské koi kapry,“ řekla Denisa Fialová, která byla pověřena vedením po odchodu bývalého ředitele Ondřeje Šimona.

Vize otevřenosti určitě nepůjde na účet bezpečí v domově. „Co se týče bezpečnosti klientů, spíše než bychom ubírali na otevřenosti, tak budeme do budoucna přemýšlet i o noční ostraze. Průběžně vyhodnocujeme bezpečnost a případně ostrahu zřídit,“ dodala ředitelka.

Domov byl slavnostně otevřen v roce 2011 a o čtyři roky později mohlo zařízení přivítat i klienty se zvýšenou péčí. „Určitě jedním z velkých milníku domova bylo dodělání oddělení se zvláštním režimem. To samozřejmě musí být kvůli bezpečí klientů, kteří už trpí nějakou formou demence, dobře zajištěné. A další milník bude právě připravovaný park. S pracemi bychom chtěli začít do konce roku,“ uvedla Fialová.

V domově každé tři měsíce pořádají ve spolupráci s Muzeem Českého krasu výstavy.„Loňský rok jsme museli kvůli covidu vynechat. K letošním oslavám jsme připravili vernisáž na téma Česká republika očima našich zaměstnanců. Takže tato akce je výjimečně bez přispění muzea věnována toulkám našich zaměstnanců po Čechách Moravě,“ přiblížila ředitelka.

V rámci oslav byli oceněni zaměstnanci, kteří v domově pracují pět let. Nezapomnělo se ani na obyvatele. „Během akce jsme ocenili i naše tři klientky, které nám rády pomáhají s chodem domova,“ dodala Fialová. Oceněnými dámami jsou Jarmila Zadková, Jarmila Hubingerová a Bohumila Trunečková.