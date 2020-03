V České republice ještě nebyl potvrzený ani jeden případ nakažení člověka koronavirem, přesto jednotlivá zdravotnická zařízení, a to včetně domovů pro seniory, začínají zavádět zvýšená hygienická opatření. Některé naopak vyčkávají na doporučení Středočeského kraje, mnohde i kvůli chřipkové sezoně zvýšená hygienická opatření již mají zavedená.

„Zatím fungujeme ve standardním provozu, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že senioři jsou ohroženou skupinou, bedlivě sledujeme vývoj situace. Rozhodně nenakupujeme zásoby potravin a podobně. My bychom to neměli ani kde uskladnit, vaříme z čerstvých surovin,” sdělila ředitelka Domova Na Výsluní v Hořovicích Drahomíra Boubínová. Podle ní se jedná o zbytečnou paniku. „Vyčkáme na doporučení Středočeského kraje,” dodala.

Některé domovy seniorů, a to zvláště v nejbližším okolí Berounska, již k opatřením sáhli. Například v Domově seniorů Unhošť již přes dva dny připravují a postupně zavádějí hygienická opatření a také tvoří plán pro případ, kdy by musel být domov v izolaci. „Nakupujeme hygienické prostředky, zavádíme zvýšená hygienická opatření, ale také se zásobuje surovinami, aby v případě izolace byl zajištěný provoz na dva až tři týdny,” reagovala na dotaz Deníku Helena Franclová, jednatelka společnosti CentrIn CZ, která zřizuje nestátní zdravotnická zařízení ve Zruči nad Sázavou, Praze a Unhošti.

Online reportáž Koronavirus 02.03. 10:57 O návštěvách hokejových a fotbalových zápasů se zatím nejednalo. "Bude o tom znovu jednat Bezpečnostní rada státu ve středu," uvádí ministerstvo zdravotnictví. 02.03. 10:52 Ministerstvo zdravotnictví v neděli potvrdilo první tři případy nákazy koronavirem. Jednou z nakažených je i mladá Američanka. Žena studuje v italském Miláně a do Prahy přicestovala jako turistka. Nemocná nyní leží v pražské Nemocnici Na Bulovce. Předtím se údajně měla pohybovat v Brně. „Krajská hygienická stanice prověřuje pohyb americké dívky po Brně,“ sdělila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. Více ZDE. 02.03. 10:33 Nákaza koronavirem podle fotbalové unie UEFA zatím mistrovství Evropy, kam se kvalifikovala i česká reprezentace, neohrožuje. Podle plánu by se koncem března měla odehrát i baráž o zbývající volná místa na šampionátu, jenž se bude v létě premiérově konat ve dvanácti zemích. "Jsme v kontaktu s odpovědnými mezinárodními organizacemi i úřady jednotlivých zemí a zatím není jediný důvod, abychom v naplánované termínové listině něco měnili," citovala agentura Reuters prohlášení UEFA, jejíž výkonný výbor dnes zasedá v Amsterodamu. 02.03. 10:19 Tři pacienti s nemocí COVID-19 jsou dnes bez příznaků, nemají teplotu ani kašel. Další test na koronavirus bude do konce týdne, uvedla mluvčí Bulovky. Celá on-line reportáž ZDE

Opatření již nějaký den mají zavedené v Domově seniorů v Novém Strašecí na Rakovnicku. Podle ředitelky domova Miluše Jůnové se jedná o opatření, která doporučuje přímo Česká lékařská i lékárnická komora. U všech vchodů do objektu jsou k dispozici elektronické zásobníky s dezinfekcí. A dezinfikovat si ruce musí všichni, kdo do objektu vstupují.

„Snažíme se naše klienty sledovat, pokud budou kašlat a chrchlat. Nepřichází v úvahu, že by bylo ohnisko výskytu u nás, ale mohou přijít do styku se svojí rodinou, která třeba vyjede na lyžařský zájezd do Itálie, a tak se je na to snažíme upozornit. Je potřeba, aby dodržovali hygienická pravidla, a to i pečovatelé,“ vysvětluje Miluše Jůnová, ředitelka Domova seniorů, Domova Pohoda a Domova Oáza v Novém Strašecí.

Zaměstnanci mají k dispozici roušky, jednoúčelové papíry a další potřebné materiály. „Jsme na to připraveni, ale nechceme naše klienty pobláznit, aby se zbytečně nebáli. Kdyby se ovšem nějaký případ objevil v blízkém okolí, tak domov samozřejmě zavřeme a zabráníme veřejnosti přístup,“ říká Miluše Jůnová s tím, že zaměstnanci, kteří mají náznaky kašle, zůstávají automaticky doma. „Maximum, co se dá udělat, už jsme podnikli. Vždycky je lepší být preventivně připraven, než pak řešit následky,“ dodává.