Na neexistující přímý autobusový spoj z nádraží do Prahy upozornila na posledním berounském zasedání zastupitelka Zuzana Machová (Lidé pro Beroun). Zároveň poukázala na to, že projekt přesunu autobusového nádraží z Václavského náměstí k vlakovému nádraží měl kromě jiného sloužit i tomuto účelu.

„Důvodů bylo několik - kromě snížení emisí a dopravy v centru také zajištění, aby tam jezdily pražské linky. Pomohlo by to lidem ze Zavadilky a Jarova, aby se snadněji dostali do Prahy. Většina lidí totiž nejezdí pouze na Smíchov a hlavní nádraží,“ řekla Machová s tím, že momentálně neexistuje ani přímá linka od nádraží k Rehabilitační nemocnici Beroun.

Místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO + NK) připomněl, že město není zadavatelem dopravy. Dopravu v rámci PID totiž koordinuje Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), který rovněž určuje provázanost jednotlivých linek.

„O tuto změnu jsem už žádal, zatím mi nebylo vyhověno. Můžeme o to žádat dále,“ uvedl místostarosta, ovšem s poznámkou, že pokud by ke změně linek došlo, rozhodilo by to systém dalších navazujících spojů.

Žádost o změnu ze strany města mluvčí ROPIDu Filip Drápal nepotvrdil. „Žádnou oficiální žádost od pana místostarosty, ať už telefonickou, či emailem, neevidujeme,“ řekl.

Podle Drápala je obsluha a součinnost jednotlivých linek v oblasti dostačující. „Oblast autobusového nádraží je dle našeho názoru dostatečně obsloužena, kdy je z různých částí města dostupná regionálními linkami 630, 631, 633, 637, 638 a 641. Zároveň je ze čtvrtí Jarov a Zavadilka možné přestoupit z linky 630 na přímé autobusové linky do Prahy na zastávce U Černého koně,“ vysvětlil Drápal.

Někteří občané by ale přímou linku na nádraží uvítali. Jedním z nich je Kamil Piskáček z Tmaně, kterého Deník zastihl na berounském nádraží při čekání na spoj. „Špatné by to nebylo. Pro mnoho lidí by to bylo přínosnější než se trmácet ke Koni. Mně je to ale jedno, protože když jedu z Tmaně, stejně jedu přes Knížecí či Sídliště, kde můžu vystoupit a naskočit na autobus na Prahu,“ uvedl cestující.

Na zastávce Černý kůň zase čekal na autobus Tomáš Procházka z Berouna, který by rovněž tuto eventualitu uvítal. „Za mě by to bylo určitě dobré,“ podotkl Berouňák a postěžoval si na spoj 380, který mívá především v ranních hodinách častá zpoždění: „Jezdí minimálně o 10 až 12 minut později, než má. Je to pak těžké i pro toho řidiče, který jede pozdě, je na něm znát, jak je nervózní.“

Berounská zastupitelka Machová ještě připomněla, že zajíždění linky 384 na autobusové nádraží by pomohlo i lidem ze sídliště pohodlněji se dostat k oběma nádražím. „Alespoň jeden autobus by našim spoluobčanům usnadnil lépe se dostat na vlak,“ uvedla.

Drápal ale na dotaz Deníku sdělil, že ani o této alternativě se neuvažuje. „Znamenalo by to značné zdržení pro většinu cestujících na těchto linkách,“ vysvětlil a dodal, že pro zlepšení dopravní obslužnosti v této lokalitě byly v letošním roce doplněny linky 861 a 862.