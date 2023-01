Důvodem zdražení je růst cen prakticky ve všech oblastech. Provozu táborů se především týkají náklady na stravování, dopravu a ubytování, ale i ceny vstupného do muzeí, památek či aquaparků. „S tím vším samozřejmě souvisí i růst cen energií a také pronájmů, které na pobytových táborech platíme zvlášť. V tomto případě nelze nic moc dělat. Snažíme se proto i co nejméně nakupovat nové věci, jež je potřeba k organizaci zajistit, a maximálně využívat toho, co už máme. I tak s cenou musíme jít nahoru,“ uvedla ředitelka DDM Beroun Petra Zavadilová.