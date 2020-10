O novince se školy dozvěděly až ve čtvrtečním odpoledni, řešení proto bylo časově napjaté. Ředitelka Základní škola na Wagnerově náměstí v Berouně Eva Drbalová potvrdila, že u logistických záležitostí spojených s nařízením seděla dlouho do noci. „Vymyslela jsem dvě varianty, probrala je se zástupci a shodli jsme se na variantě schůdné jak pro děti, tak pro učitele,“ uvedla s tím, že od pondělí 12. října bude chodit do školy šestá a sedmá třída, zatímco osmá a devátá se bude učit doma na dálku.

Škola je připravena

„V distančním vzdělávání jsem se proškolili, proto bychom neměli mít problém,“ uvedla ředitelka školy Eva Drbalová. Berounská škola přitom počítá i s variantou, že se některé hodiny nebudou učit on-line prostřednictvím webkamer, ale třeba pomocí zadávání úkolů přes pracovní listy.

„Letos učím deváťáky, kteří mají angličtinu ve skupinách po patnácti. Kontrola, zda pracují, nebo ne, jde lépe než v jiných předmětech, třeba češtině nebo matematice, kde je celá třída zároveň,“ řekla Drbalová k distanční výuce.

V mělnické základní škole v Jungmannových sadech rozdělili druhý stupeň na sudé a liché třídy. „V jednom týdnu čeká prezenční výuka sedmý a devátý ročník, v dalším šestý a osmý. To aby nám chodily do školy zhruba stejně velké skupiny žáků,“ vysvětlil systém ředitel školy Dalibor Ullrych, který se obává, aby nyní žáci pozvolna nezačali ztrácet školní návyky. „Ovšem než by byli stále doma, je pořád lepší ta varianta, že ve škole týden budou a týden ne,“ poznamenal Ullrych.

V příbramské základní škole v Jiráskových sadech budou v tomto týdnu sedět v lavicích žáci šestých a osmých tříd, v příštím týdnu je vystřídají sedmáci a deváťáci.

Pro distanční výuku jsou připraveny rozvrhy, které jsou podobné, jako by žáci byli ve škole, pouze bez výchov.

Podle ředitelky školy Šárky Jendruščákové je střídavá výuka lepší než distanční pro celou školu. „Určitě to ale není optimální. Sotva děti naskočily – a to ještě nejsou srovnané se standardní výukou – tak je změna. Pořád dohánějí, co jim chybí z jara,“ doplnila.

Situace na druhém stupni základních škol

- jeden týden bude chodit např. šestá a osmá třída, další týden se kolektivy vymění

- jedna skupina chodí do školy, druhá se vzdělává na dálku

- ředitelé opatření hodnotí jako optimálnější, než kdyby byli žáci pouze na dálkové výuce

- učitelé se obávají, aby žáci neztráceli školní návyky