V obci je registrováno celkem 85 voličů. „Dnes k jedenácté hodině odvolilo už 54 lidí, což činí 63,5 procenta lidí. Počet odevzdaných hlasů se s porovnáním z uplynulých let nijak výrazně nemění,“ upřesnila zapisovatelka Martina Knopová.

Ve Vinařicích, jež jsou se svou stovkou obyvatel nejmenší obcí na Berounsku, se chodí volit pravděpodobně do nejhezčí volební místnosti v regionu, a sice pohádkové roubenky. Ta poskytuje prostory pro stálou expozici historických a současných fotek obce z různých událostí. Při vstupu je dobré si dát v nízkých dveřích pozor na hlavu. Hned nato velmi milá komise vítá voliče v litinovými kamny vyhřáté světnici.

Z Berouna se do Vinařic lze nejlépe dostat přes Měňany, obec, jež se může pochlubit vůbec historicky prvním vítězstvím v environmentální kategorii za svůj projekt centrálního vytápění obce na biomasu. Měňaská kotelna, která tiše hučela v prostorách budovy obecního úřadu, dodává teplo do celé obce. Za tento technologický počin už v roce 2008 obec vůbec jako první v Česku získala ocenění Energy Globe Award jako nejlepší energeticky úsporný projekt.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.