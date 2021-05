S hezkým jarním počasím se lidé na statek začínají vracet, ale kvůli pandemii tu můžou nabídnout pouze omezenou kapacitu. Přesto mají U Merlina radost, že mohou znovu návštěvníky přivítat. „Vláda nám nařídila omezit kapacitu návštěvnosti na dvacet procent, i tak jsme ale rádi, že máme zase otevřeno. Ještě více mě těší, že jsme se dosud vždy do kapacity vešli a nemuseli tak nikoho odmítat,“ říká majitelka Helena Cynková.

Momentálně jsou všechny venkovní výběhy přístupné a samozřejmě myslí i na bezpečí návštěvníků, kteří parkem projdou. „Po celém areálu jsou přichystané dezinfekce a najmuli jsme i pracovníka, který se v průběhu dne stará o to, aby vše, s čím návštěvníci přijdou do kontaktu, bylo vydezinfikováno. Práce, která by se za normální situace dělala ráno a večer, se teď dělá v průběhu celého dne,“ říká majitelka.

V rámci stále platných opatření se musel upravit i režim občerstvení, které na statku nabízejí. „Lidé si u nás samozřejmě mohu koupit jídlo. Bohužel jej nelze servírovat k okamžité konzumaci. Takže si pizzu či párek v rohlíku mohou odnést pouze s sebou a pití k tomu dostanou jen v balené formě,“ vysvětluje Helena Cynková.

Jakmile se veřejnosti bude moct otevřít vnitřní expozice, návštěvníci se můžou těšit například na tamaríny, exotické druhy opic, jejichž některé druhy jsou těsně před vyhubením kvůli masivní ztrátě vlastního přirozeného prostředí. „Žije u nás kriticky ohrožený tamarín pinčí. Povedlo se, že se na začátku ledna narodila trojčata. Bohužel jedno mládě bylo odvrhnuto. Pokusili jsme se jej odchovat na flašku, ale nedopadlo to šťastně, protože mělo vrozenou srdeční vadu. Nicméně ty další dvě mladé se mají čile k světu a sílí,“ říká majitelka a zmiňuje, že v chovu mají například i tamarína žlutorukého či nejmenšího zástupce opičí říše kosmana zakrslého.

Nově na statku našla domov jednohrbá velbloudice Fatima, která se dostala do Chyňavy z pandemií zdecimovaného německého cirkusu. „Fatima je taková naše svéhlavá dáma, rok a půl stará princezna, na kterou jsem si tu moc zvykli. A protože byla původně zapůjčena, rozhodli jsme se tedy, že bychom si ji tu rádi nechali a dohodli se s cirkusem na splátkách.“

Statek U Merlina není ale jen zoopark. Helena Cynková se zvířaty vystupuje i v divadlech či spolupracuje s filmaři. Za normálních podmínek v týdnu mívali v průměru jednu akci denně. Bohužel pandemie zařídila nejistou sezónu i v této oblasti. „Divadla prakticky stojí úplně a filmaři točí minimálně. Takže od října do února jsme měli dvě, tři práce měsíčně. Což vytváří obrovský rozdíl v příjmech,“ nastínila současnou situaci. Na pomoc od vlády ale dosáhli až v lednu, protože oficiálně nebyla tato jejich činnost zakázána. „Nikdo už nebral v potaz to, že je naše práce úzce provázána s dalšími činnostmi, které většinou stojí,“ dodává.

Přesto všechno Helena Cynková zůstává pozitivně naladěná a k nadcházející sezóně vzhlíží s jistotou. „Pokud nás zase nezavřou, a věřím, že ne, tak letošní sezónu vidím hezky,“ usmívá se. „Zoopark se neustále snažíme zvelebovat a pořizujeme další a další zvířata. Většinu zisku vracíme zpět, abychom mohli realizovat naše plány. Park například chceme rozšiřovat dál za výběh, kde nyní máme buvoly vodní. Takže přibydou nová zvířata,“ nastínila blízkou budoucnost.