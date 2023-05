/FOTO, VIDEO/ Hrad Točník na Berounsku opět zahájí prázdninový festival Hrady CZ. Bude tak první z osmi letošních českých a moravských památek, kde budou na dvou pódiích hrát například kapely Kabát, Kryštof, Mirai nebo No Name.

Hrady CZ, Točník 2022 | Video: Radek R. Kaša

Hrad Točník se nachází nedaleko města Žebrák, kde stojí i stejnojmenný hrad. Cesta mezi nimi je branou do křivoklátských lesů. A právě na Točníku bude start festivalu Hrady CZ v pátek 14. a v sobotu 15. července.

Dalšími festivalovými zastávkami budou vždy po týdnu Kunětická hora, Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveřím Hradec nad Moravicí, Bouzov a Bezděz.

Program je nabitý. Na každém z hradů návštěvníci zhlédnou koncerty kapel a hudebníků napříč hudebními žánry - Anna K., Dymytry, Michal Hrůza, Gaiah Mesiah, Mike Spirit, Skyline, Cocotte Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Sofian Medjmedj nebo Pam Rabbit.

„Po letech omezování chceme fanouškům festivalu dopřát Hrady CZ opět ve velkém stylu – se dvěma pódii, větším množstvím účinkujících a hlavně se špičkou hudební scény, jako jsou kapely Kabát, Wanastowi Vjecy, Kryštof, No Name a řada dalších hudebníků. To vše doplněné unikátním doprovodným programem pro celou rodinu nabízejícím možnost navštívit památky,“ shodují se organizátoři Michal Šesták a Viktor Souček. V ceně sobotních vstupenek je totiž i vstup na hrad, kde se festival právě odehrává.

Součástí doprovodného programu budou i tentokrát hradní karnevaly s vyhlášením nejlepších masek, fotografická soutěž nebo možnost zahrát si basket.



Hrady CZ 2023

14. - 15. 7. Točník

21. - 22. 7. Kunětická hora

28. - 29. 7. Švihov

4. - 5. 8. Rožmberk nad Vltavou

11. - 12. 8. Veveří

18. - 19. 8. Hradec nad Moravicí

25. - 26. 8. Bouzov

1. – 2. 9. Bezděz