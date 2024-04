Od 25. dubna mohou Berouňané využívat přímé autobusové spojení do Polska, Francie a Německa. Dopravce FlixBus bude stavět na autobusovém a vlakovém nádraží v Berouně.

Od čtvrtka bude Flixbus zastavovat i v Berouně. | Foto: se souhlasem Flixbus

Dopravce FlixBus zřídil zastávku na autobusovém a vlakovém nádraží v Berouně. „První dva dny, tedy čtvrtek a pátek, pojedou autobusy jen ve směru do Francie. Od třetího dne, tedy od soboty, už budou moci lidé cestovat i do Polska," informoval Berounský deník tiskový mluvčí FlixBusu Tomáš Beránek. Berouňané tak budou moci jednoduše navštívit například Krakov, Norimberk nebo Lyon.

Běžně cesta z Prahy do Lyonu začíná na ceně 999 korun, z Prahy do Tarnobřehu lze cestovat od 699 korun a z Prahy do Chelmu od 799 korun. FlixBus si ale na začátek nachystal pro Beroun startovní ceny. Z Berouna bude možné se dostat do Norimberku za 319 korun, do Štrasburku od 579 korun, do Krakova od 529 korun.

Pavel Prouza, ředitel společnosti FlixBus pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko byl v březnu hostem videopodcastu Deníku Byznys kafe:

Zdroj: Deník/Jakub Vítek

„Linka přinese Berouňanům komfortní denní spojení do Norimberka, využitelné například pro jednodenní výlet nebo v předvánočním období pro cestu za vánočními trhy. Půjde také o dobré spojení na západ Německa a do Francie. Noční přejezd otvírá možnosti pohodlného cestování do vzdálenějších míst Polska. Cestujícím se nabízí nepřeberná mozaika možných cílů. Polsko na východ od Krakova patří mezi nepříliš probádané destinace, Francie je vzdálená a někdy až trochu tajemná. Sám budu váhat, zda vyrazit dříve směrem na východ nebo na západ. Všude čekají krásná místa k objevování,“ dodal k více než 2000 kilometrů dlouhé trase Beránek.