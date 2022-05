„Děti učí ukrajinská lektorka Olena, která je shodou okolností vystudovanou výtvarnicí a kamarádkou naší běloruské kolegyně Olgy Yakubovskaye, jež u nás pracuje již od září. Díky doplňkové činnosti máme možnost takto fungovat až do konce června. Současně s kreslením tu také učíme dvě ukrajinská děvčata na klavír – ty si vzal pod křídla náš pedagog Nikita Stěpaněnko. Nikita i Olga plynně hovoří rusky i ukrajinsky, takže nám pomáhají i s komunikací,“ uvedla ředitelka školy Martina Rajtmajerová.

Připravit kurzy pro děti ukrajinských uprchlíků napadlo Andreu Borovskou, která ve škole působí jako vedoucí výtvarných oborů. „Andrea měla doplňkovou činnost dlouho na starosti. A protože má sama doma ubytované lidi z Ukrajiny, tak se to celé postupně povedlo dát dohromady,“ doplnila ředitelka.

V Berouně mají české děti při zápisech do škol přednost před ukrajinskými

V současnosti je kurz veden jako adaptační skupina, nicméně pokud děti udělají talentovou zkoušku a budou přijaty, od nového školního roku by mohly začít studovat klasický výukový obor. „Jsme připraveni jim poskytnout naše základní vzdělávání. Dokonce se mi už povedlo sehnat sponzory minimálně pro čtyři až pět žáků. Bylo by to ve spolupráci s organizací Talichův Beroun, která by ráda podpořila právě děti, takže by za ně zaplatili školné,“ sdělila ředitelka.

Škola funguje v klasickém vzdělávacím režimu, takže se program doplňkové činnosti s příchodem letních prázdnin přeruší. Zatím to ale výhledově vypadá, že by se mohlo od září pokračovat. „Pokud bude zájem, tak prostor ve škole máme. Osobně věřím, že s nějakým rozumně stanoveným poplatkem to může běžet dál. Ideální by bylo, kdyby se povedlo sehnat další sponzory, kteří by zaplatili dětem školné,“ podotkla Rajtmajerová.