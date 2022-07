V uplynulém týdnu se děti například vydaly do pohádky a zpět, a to ve formě sportu. „Tábor vedla Tereza Křivská a děti hodně sportovaly v okolí našeho sídla, takzvaného domečku. Ve středu například strávily tři hodiny v bazénu a tobogánech v Tipsport Laguně. V pátek bylo vyvrcholení pohádkových výprav a děti s pomocí vyluštěných šifer našly truhlu s pokladem,“ říká Zuzana Heranová, která se stará o provoz DDM Beroun.

Tvoř, povídej a poznávej se, bylo téma dalšího příměstského tábora, který vedla Markéta Prošková. Děti zažily dva velké výlety. V úterý vyrazily do lesnického informačního centra na Křivoklátě a ve středu navštívily Majaland. „Během týdne také vytvořily tři obrazy, a ten nejhezčí si v pátek zarámovaly a odnesly domů. Také malovaly kamínky, a to jak u nás v domečku, tak i na výletě na Křivoklátě,“ pokračuje Heranová.

Vedoucí Oskar Burian zase vzal děti do keramické dílny. Zde malé ratolesti odlévaly ptáčky pomocí sádrových forem nebo modelovaly. Ve čtvrtek si své výrobky nabarvily. „Den předtím ještě vyrazily společně do Rakovníka, kde navštívily muzeum a závod RAKO Rakovník. Největším zážitkem bylo vypalování medailí z keramické hlíny v ohništi,“ popisuje Heranová.

Děti ze všech táborů se společně setkaly u představení v podání herce Pavla Šmída. Hrála se Zapomenutá pohádka. „Celý minulý týden byl, vzhledem k počtu táborů, velmi organizačně náročný, ale díky dobré domluvě a spolupráci, jsme jej zvládli. A myslím, že děti i vedoucí táborů byli spokojení,“ konstatuje Heranová.

Tento týden ještě probíhá tábor Zpátky do minulosti, který vede Dominik Schmid. V úterý se například všichni společně vypravili na Děd a den na to je čekal výlet vlakem na Karlštejn.

Tím ale táborování v DDM Beroun nekončí. Chystá se ještě pobytový tábor v Čimelicích Cesta kolem světa, a to ve dnech od 31. července do 13. srpna. Příměstský tábor se uskuteční v týdnu od 22. do 26. srpna s názvem Vzhůru ke hvězdám ještě není obsazený. Na oba tábory jsou stále volná místa.

