Letos se jednalo o první ročník, což znamená, že by se měla událost stát tradicí. Během pestrého dopoledne se dětem postupně předvedli členové jednotek zdravotnické záchranné služby, hasičů a policie, kteří představili poutavé až dramatické ukázky jejich činnosti.

Jako první se hasiči pustili do vyproštění zraněného člověka z autonehody a hašení hořícího auta. Jen co se „nešťastník“ dostal ven, okamžitě si jej přebrali záchranáři, kteří mu poskytli rychlou pomoc. Následovala scéna jako z akčního filmu, kdy neměl pachatel kriminálního činu v podání figuranta šanci, když si pro něj za součinnosti s psovodem přijela policejní zásahová jednotka.

Pro děti bylo k prohlídce připraveno velké množství techniky všech zúčastněných složek, včetně například městské policie Hořovice a Žebrák. Velký zájem vzbudilo například stanoviště pyrotechnika či kriminalistů, kteří představovali různé vyšetřovací metody, jako je například odebírání otisků.

Zpestřením dopoledne bylo poté vystoupení Lukáše Petříčka, který předvedl, jak bravurně ovládá nejen svoji motorku, ale i čtyřkolku. Na motorce lítal přes rampu vzduchem a dokonce se rozhodl přeskočit překážku tvořenou z ležících osob. Na čtyřkolce se zase po ploše proháněl po jednom kole.

„S průběhem akce jsme byli velice spokojení, a to hlavně díky hezkému počasí, které opravdu hrálo do noty. Odhadujeme, že se dětského dne zúčastnilo kolem dvou tisíc lidí. Takový zájem nás velmi potěšil. Na podzim chystáme charitativní akci Přes bariéry s policií a příští rok na jaře bychom chtěli zorganizovat fotbalový turnaj Den proti policii, kde by na jedné straně byl tým policie a na druhé týmy ze strany veřejnosti včetně škol,“ uvedla vrchní inspektorka a policejní preventistka Simona Vacherlohnová.