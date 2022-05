Cesta za bio mýdlem je především o shánění správných ingrediencí a osvojení si vlastní přípravy. S tím souvisel také velmi důležitý krok, kterým bylo sehnat člověka, který zaštítí jak tu přípravu, tak i samotné testování vyrobených mýdel. „Domluvili jsme si konzultanta Lukáše Bartůňka, který v oboru výroby kosmetických přípravků pracuje řadu let a jenž nám radil s technologickým postupem včetně správných ingrediencí,“ prozradila Poubová.

Celý proces zavádění výroby si takzvaně pod křídlo vzala ředitelka podniku Dana Drnovcová. Práce zahrnovala přípravu a vaření prvních vzorků, zkoušení různých vůní, testování odlišných tvarů a poměrů surovin. „Tohle byla vlastně ta nejdůležitější část a s radostí mohu říct, že díky tomu máme vlastní originální recepturu,“ uvedla ředitelka.

OBRAZEM: Oblíbená recese. Lidé v Berouně čekali na neexistující tramvaj

Na konci dlouhého snažení se v DobroDíle dočkali vytoužené certifikace od Českého zdravotního ústavu. Ten na základě přijatých vzorků posléze rozhoduje o vydání potřebných dokumentů. V podniku navíc museli popřemýšlet také nad tím, aby mentálně postižení zaměstnanci byli schopni zastat co možná největší část jednotlivých kroků při výrobě, a to jen za dozoru asistentky. Nyní tedy mýdlaři celou výrobu postupně ladí a vylepšují.

Potištěné ručníky a žínky

Pro rostoucí oblíbenost se v DobroDíle rozhodli rozšířit činnost na sítotiskovou výrobu. Po uvedení do plného provozu by v blízké budoucnosti měla vytvořit minimálně další dvě chráněná pracovní místa. Přičemž v současnosti v podniku na zkrácený pracovní úvazek pracuje sedm mentálně postižených lidí.

Kratší pracovní doba je z důvodu, že naši zaměstnanci nejsou kvůli svému handicapu schopni být v pracovním procesu celých osm a půl hodiny. Tímto jim tedy vycházíme vstříc,“ vysvětlila Drnovcová.

Před dvěma měsíci měli přímo v provozovně k sítotisku školení a ke konci roku už by mohli přijít první uspokojivé výsledky. Potisky budou mimo jiné tvořit například i autorské kresby od klientů spřízněné sociální dílny Dobromysl.

Třetí farmářské trhy na Koledníku se blíží. Budou delší a zase o něco lepší

Cílem je vytvořit sortiment, který ladí s hlavními produkty, jimiž jsou mýdla, mýdlové lázně, šumivé mýdlové koule do koupele a teď i BIO mýdla.

„Půjde především o potištěné ručníky, žínky a také látkové sáčky, které by ideálně nahradily ty igelitové. K sítotiskovému stroji bychom mohli vytvořit jedno pracovní místo a do budoucna bychom si přáli rozjet i keramickou dílnu. To znamená, že obsadíme další dvě pracovní místa, “uzavřela ředitelka.