Protidrogový tým navíc na svých zastávkách, tedy i v Berouně, prezentoval možnost použití efektivního Hubbardova detoxikačního programu pro drogově a alkoholově závislé, jenž funguje výhradně bez použití náhražkových drog.

Děti zneužívají návykové látky. Mezi školáky frčí hlavně nikotinové sáčky

V České republice je odhadováno, že kole 200 tisíc náctiletých ve věku 15 až 19 let se již dostalo do kontaktu s ilegální drogou. Statisticky to odpovídá, že s ilegální drogou měl zkušenost každý třetí teenager.